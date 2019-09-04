Пятилетняя россиянка утонула в бассейне во время отдыха в Турции

Еще одна маленькая гражданка России погибла не территории Турции, сообщает РЕН ТВ. Пятилетняя девочка утонула в бассейне в первый же день отдыха в Анталье.
3 сентября мать погибшей рассказала, что на несколько минут отвлеклась на играющих в волейбол мужчин. За это время дочь пропала из виду. Ее бездыханное тело обнаружили в воде.
"Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга, – рассказывает женщина. – Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел".
Момент гибели сложно выяснить еще и потому, что на территории места отдыха не оказалось камер видеонаблюдения. Мать погибшей утверждает, что и спасателей рядом с горкой и бассейном тоже не было.
В прошлом месяце скончалась 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме.
ЧП случилось 18 августа в бассейне отеля "Санхилл". Руку девочки во время купания засосало в насосную трубу.
Первым на помощь пришел отец, но не смог вытащить дочь, не помогла и остановка насоса. Только когда остальные гости отеля сломали трубу, ребенка удалось вытащить.
Девочка впала в кому. Несмотря на все усилия турецких и специально прибывших из России врачей, спасти ее жизнь не удалось.
Комментарии
что на несколько минут отвлеклась на играющих в волейбол мужчин
ну это весомая отговорка
Не дежурили спасатели? А почему эта горе мамаша, прежде чем оставить дочь без присмотра у воды, не уточнила кто там дежурит или нет?
А ибо нечего отвлекаться на "играющих в волейбол мужчин" и пинять на отсутствие спасателей, яжмаме. Приехала с ребенком, так следи за ним, а не пристраивай свой орган для утехи.
Ребенка жаль конечно, из-за неродивой клуши жизнь потерять ((
Мамочки, если вы привели ребенка в бассейн или на детскую площадку , это не значит что ребенок в безопасности. За ребенком нужно приглядывать пока он не станет самостоятельным.
блинннн ну с пятилетним то ребенком?!!!!!! какие отвлечения на мужчин, тут только на ребенка и надо отвлекаться!!!!! если на мужчин смотреть и бухать, то оставляй ребенка дома!!! ушла без круга.... я на своего ребенка одеваю жилет надувной, и запрещаю снимать
...зарплата матроса-спасателя 12 тыр . проработал в анапе неделю , понял что на еду не заработаю. Спасайте себя сами...
4.09.2019 10:41
левый
Ну дак там и работа - не бей лежачего.
Это в садике воспитатель может не уследить, а когда рядом мама, то это она не уследила, а не спасатели. Надо или ребенка воспитывать так, чтобы он не убегал, не сообщив маме, куда он собрался. Или буквально глаз с него не сводить.
я на своего ребенка НАдеваю
В отеле народу - толпа, несколько сотен. Спасатель 1 или 2. Он физически за всеми не в состоянии уследить. Тут вина родителей 100%, никто кроме них не обязан следить за их детьми, куда они пошли и чем занимаются в данный момент.
Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел".
Ну молодец мамаша, привела в бассейн и забыла о ребенке. Теперь все виноваты, кроме нее.