Попавшие под обстрел танков солдаты отсудили у Министерства обороны 4 млн рублей

Трое бывших военнослужащих, пострадавших во время учений на полигоне в Ленинградской области, выиграли иск у Министерства обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших.

В сентябре 2017 года на Лужском полигоне при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от заданной траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находилось шесть военнослужащих. Один погиб на месте, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Иск подали трое: Вадим Габдуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов. Габдуллин и Османов получат по 500 тысяч рублей. Пахмутов – 2,5 миллиона рублей.