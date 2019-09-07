Самая красивая девушка Барнаула. В чем секрет ее фигуры и о чем она мечтает

Мисс Барнаул Елена Драгина / Фото: wday.ru / vk.com/elena_dragina / e.dragina_/

В финале конкурса красоты "Мисс Барнаул — 2019" победила буквально вчерашняя студентка Елена Драгина. Ранее она ответила на несколько вопросов порталу Wday.ru, рассказав о своих мечтах и одежде в гардеробе. Некоторые истории из жизни удалось найти и в ее социальных сетях.

"Купание с дельфинами", — так ответила Елена на вопрос о заветной мечте. Судя по одному из последних постов в ее Instagram, это недалеко от правды. "Я хочу тебя увидеть, море... и потрогать теплую волну. А оно мне отвечает: "Вскоре". И шумит, зовет на глубину", — пишет она.

Говоря о фигуре, Елена рассказала, что особых секретов у нее нет: "Любая фигура хороша, если вы любите себя".

Впрочем, судя по соцсетям, не чужды ей и занятия спортом. Частенько она заглядывает на спортивные площадки и для фотосессий. Буквально накануне она вооружилась теннисной ракеткой на корте.

В гардеробе каждой девушки, по ее мнению, должны всегда находиться три вещи: джинсы, черная футболка и платье. А косметичка и не косметичка вовсе, если в ней нет бальзама для губ, теней и туши для глаз.

На большинстве фотографий она и правда позирует именно в платьях, их у нее много. Кстати, судя по фото в цветастом платье, эти летом Елена окончила с красным дипломом АлтГУ. "Только дальше, только вперед... строить свое светлое будущее", — написала она.

А вот содержимое своей косметички Елена предпочитает скрывать от своих подписчиков. Можно лишь сделать вывод, что она не любитель "агрессивного" мэйкапа. Практически всегда у нее легкий макияж. Не стесняется выкладывать фото и без косметики.

Самая красивая женщина всех времен и народов, по мнению самой красивой девушки Барнаула — Грейс Келли. На счету этой американской актрисы немногим более 10 фильмов, один "Оскар" и слава самой кассовой своего времени — 60-е годы. Ее кинокарьера длилась всего четыре года. Но это дольше, чем "карьера" мисс Барнаул — корону придется передать уже через год. А дальше "только дальше, только вперед... строить свое светлое будущее".

Финал конкурса красоты "Мисс Барнаул — 2019" прошел в субботу, 7 сентября, на площади Сахарова. Приурочено мероприятие было к 289-летию столицы Алтайского края. Первой вице-мисс стала Анастасия Пашинина. Звание второй вице-мисс получила Алена Холодкова.