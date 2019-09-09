Закажите мне еду! О чем пишут барнаульцы, стоя весь вечер в пробках

Девятибалльные пробки сковали Барнаул 9 сентября. Сразу на нескольких больших магистралях города произошли аварии из-за которых некоторые автомобили стоят в пробке уже больше двух часов, но относятся к этому с юмором. Оказывается, в пробке можно делать все: заказывать еду, покупать мебель и менять авто. Смотрите, на какие шедевры способны барнаульцы в самый час пик. А ведь, наверняка, кто-то куда-то опоздал.

Вопрос "где взять еды" сейчас стоит особенно остро перед теми, кто казался в дорожном плену.

Кто-то просит о помощи извне, опасаясь безвременной гибели от голода:

Но в Барнауле добрые автомобилисты. Они готовы поделиться тем, что есть. Даже единственной шоколадкой.

Наиболее предприимчивые автолюбители, в ком коммерческая жилка настойчиво требует выхода, организовывают мини-бизнес, пользуясь моментом. Например, меняют и продают автотранспорт, наиболее подходящий для движения по городу в пробках, и покупают мебель:

И конечно, водители делятся новостями о дорожной ситуации на улицах города, что на данный момент чрезвычайно важно.

Как ранее сообщал amic.ru, основная причина пробок на улицах Барнаула — подтопленные дороги после дождя. Так, на Малахова вода затопила участок от Павловского тракта до Власихинской. Стоит вода на проспекте Ленина и на улице Антона Петрова.

Авария произошла на пересечении Власихинской и шоссе Ленточный бор — там поток воды бьет прямо из под асфальта. А в районе ТЦ "Galaxy" пробка вызвана ДТП.

А вы сейчас тоже в пробке? Что делаете?