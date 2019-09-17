Ты неси меня река: проблемы речного флота обсудили транспортники в Алтайском крае

Форум транспортников Алтая прошел в Барнауле 11 сентября на теплоходе "Москва". Четыре часа судно с экспертами, чиновниками и представителями перевозчиков плыло по реке Оби от Барнаула в сторону Бийска и обратно. За это время, пока за окном шел дождь, эксперты успели обсудить развитие транспортной инфраструктуры края и судьбу речного флота.

Все вы – герои

Первым слово взял заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко. Он похвалил перевозчиков за работу, а особенно за помощь в доставке алтайской продукции в Иркутскую область, которая летом пострадала от сильного наводнения. Вице-премьер напомнил, что грузовики с алтайской мукой, сыром, мясом и другой гуманитарной помощью добирались до Иркутска по бездорожью. И свою миссию перевозчики выполнили с честью.

"Все вы – герои. Вас обязательно ждут государственные награды", – пообещал представителям отрасли Игорь Степаненко.

Министр транспорта Александр Дементьев отметил важность проводимого форума. По его словам, подобные мероприятия помогают настроить диалог между всеми участниками транспортной и дорожной отраслями. В дальнейшем это будет способствовать более продуктивному сотрудничеству, позволит вместе работать на благо экономики всего региона. Ведь для того чтобы доставить груз до воздушного судна, зачастую используется речной, железнодорожный и затем наземный транспорт. Последовательность может меняться, а конечная цель у всех одна – доставить тот или иной груз к месту назначения.

На 120 тысяч грузовиков меньше

Наиболее выгодным сегодня транспортом является водный. Он же – наиболее экологичный, так как практически отсутствует выброс вредных веществ в атмосферу. Водные пути обладают большой пропускной способностью, сравнимой с железной дорогой. Причем стоит это гораздо дешевле, отметил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Он подчеркнул, что по количеству водных артерий Россия занимает ведущее место в мире. И львиная их часть в Сибири, где 65 тысяч километров можно проплыть на водном транспорте. В Алтайском крае эту особенность решили использовать максимально. И в 2015-м году было подписано соглашение между правительством края, предприятиями речной отрасли и администрацией Обского БВП. В 2019 году соглашение продлили еще на три года, до 2021.

За период действия соглашения грузооборот увеличился в два раза. По рекам региона доставили около трех миллионов тонн груза. Это лес, уголь, песок, другой строительный материал. Чтобы перевезти их по дорогам края, потребовалось бы 120 тысяч грузовых автомобилей. И это в условиях и без того загруженных магистралей региона.

Коровин отметил, что объемы продолжают расти, и в 2019 году по рекам Алтая перевезут уже около миллиона тонн груза. Замминистра подчеркнул, что для более активного использования водного транспорта необходимо развивать перевалочные площадки, граничащие с внутренними водными путями. В качестве примера он привел причал в Барнауле в районе поселка Восточного.

За 2019 год, согласно информации ГИБДД, в крае произошло более 60 ДТП с участием большегрузов. Речной транспорт позволил бы разгрузить алтайские дороги, уменьшить трафик и, как следствие, сохранить их целостность. Начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз рассказал, что многие водители заведомо нарушают ПДД и перевозят грузы с перевесом. Причем иногда в несколько раз. Такие водители, наплевавшие на правила, закрашивают номера, снимают их перед камерами фото- и видеофиксации. В итоге дороги разрушаются. А восстанавливать их очень дорого.

Не только речфлот

Флот в Алтайском крае, в отличие от других регионов России, удалось сохранить. Но этот повод для гордости гендиректор компании "Барнаульский речной порт" Александр Крук упоминает вскользь, указывая на факторы, мешающие его развитию. Если несколько лет назад в Барнауле речники перевозили до 150 тысяч человек в год, то сегодня не более 60 тысяч. В основном это пенсионеры, штурмующие дачные поселки, и отдыхающие барнаульцы, решившие летом покататься на теплоходе под живую музыку. Навигационный период с восьми-девяти месяцев сократился до трех-четырех. С тоскою Александр Крук обратил внимание участников форума на состояния теплохода "Москва", на котором они плывут.

Ржавое судно уже не напоминает молодого красавца, каким было 20-30 лет назад. Старый линолеум на полу, ревущий от боли мотор. Его ремонтируют каждый год.

"Сколько он еще проработает? Ну пять-шесть лет, а дальше уже нужно что-то думать. Может привлекать банкиров или просить помощи у правительства края", – посетовал Крук.

Его поддержал гендиректор компании "Бийского речного порта" Виктор Франк. Из наукограда на север в поисках заработка и лучшей жизни уезжали речники целыми бригадами. Но отток сократился, и Виктор Франк надеется, что эта тенденция будет продолжена. Одновременно с этим речник из Бийска призвал краевые власти не замыкаться на одном направлении, а развивать все виды транспорта края.

"Без железной дороги мы никуда. Доставить можем груз из Барнаула до пригорода Бийска. А дальше как его перевозить?" – заключил Виктор Франк.

185 миллионов на флот

И все-таки в Алтайском крае развитие речного флота продолжается. Очищаются русла рек, продлевается навигация. В настоящее время на реках Обь и Катунь работают четыре земснаряда. К примеру, в Усть-Пристанском районе находится самое большое судно со спецоборудованием – рефулером, которое извлекает тысячу кубических метров грунта в час со дна реки. Производительность такой машины за навигационный период – порядка 600-700 тысяч.

Всего за четыре года с подписания соглашения из различных источников бюджета на развитие речного флота в Алтайском крае было направлено 185 миллионов рублей. Период навигации на участках рек от Барнаула до Бийского гравийно-песчаного карьера увеличили с 75 до 120 суток. А от Камня-на-Оби до Барнаула – до 159 суток. Это позволило переправить рекой 3,1 миллиона тонн грузов, из которых 2 миллиона тонн удалось переориентировать с автодорог. Для сравнения, в 2015 году в Алтайском крае по реке переправили 543 тысячи тонн, а в 2018 – уже 922 тысячи тонн груза.