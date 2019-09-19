Российские волейболистки одержали четвертую победу на чемпионате мира

Сборная России на чемпионате мира по волейболу в Японии обыграла сборную Доминиканской Республики, сообщает "Чемпионат".
В матче пятого тура российские спортсменки одержали победу со счетом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).
Для подопечных Серджио Бузато это четвертая победа на турнире. Ранее спортсменки уже обыгрывали сборные Камеруна, Японии, Южной Кореи и уступили сборной Китая.
22 сентября волейболистки из России встретятся со сборной Сербии.
На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2015 году, победу одержала команда из Китая. Сборная России на этом чемпионате заняла четвертое место.
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