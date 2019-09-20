Возле ледовой арены в Бийске появились клумбы и ограждения

Бийская ледовая арена "Бия" преобразилась благодаря победе в муниципальном гранте социально значимых проектов в области благоустройства, сообщает "Бийский рабочий".

На выделенные средства рядом со спортивным объектом разбили клумбы и смонтировали ограждения.

"Для нас, сотрудников спортивного учреждения работающих с детьми, важно, чтобы они чувствовали себя комфортно на красивой, чистой, ухоженной территории, – поделился один из педагогов спортшколы № 1, участвовавший в создании проекта "Спорт и красота – это здорово" на соискание гранта.

Ранее в "Бие" создали крытую многофункциональную площадку. Для того чтобы поднять уровень арены, было завезено несколько десятков тонн гравия, а затем залито два слоя бетона, на который уложили резиновое покрытие.