Софьян Пахомыч: выбран победитель недели конкурса "Главная кошка Барнаула"

Сегодня, 20 сентября 2019 года, в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) подведены промежуточные итоги интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула" и объявлен победитель. Им стала кошка по кличке Софьян Пахомыч. За пушистую красотку проголосовали 802 человека.
"Когда просила проголосовать за кошку, и представить себе не могла, что это вызовет такой отклик в обществе, – поделилась хозяйка Софьяна Пахомыча Светлана. – Мои друзья, знакомые и незнакомые голосовали и просили это сделать своих друзей и знакомых! Вокруг меня образовался огромный круг помощников! 800 голосов – невообразимая цифра! Каждому я шлю лучики добра и говорю огромное спасибо! Не обошлось без креатива. Пришлось даже записать первое в своей жизни видеообращение. Соня – очень гордая кошка. К ней нужно найти подход, чтобы она разрешила себя погладить. А еще она очень грациозная. Но ровно до того момента, пока я не начинаю играть с ней в мячик. Соня бегает за ним и приносит мячик назад в зубах. Софьян в этот момент превращается в котенка. Скорости ее бега можно только позавидовать! Хотя ей уже 10 лет".
Еженедельно по пятницам в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в программе "Удачный час" с 12:00 до 13:00 будут подводиться промежуточные итоги. Кошка – победитель недели выходит в финал конкурса.
Если вы еще не приняли участие, тогда скорее фотографируйте своего питомца во всей красе и публикуйте лучший снимок на сайте кошкабарнаула.рф. Победитель получит годовой запас корма (а это целых 30 килограммов!) от партнера проекта бренда "Вискас".
Также усатые-полосатые будут награждены в специальных номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".
Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года.
Фотографии принимаются до 28 октября 2019 года.
Комментарии
Очень странное имя для кошки. Хозяева представители ЛБГТ?
15:34
- гость -
Очень странное имя для кошки. Хозяева представители ЛБГТ?
А может не ЛБГТ? Мало ли. Любой советский\российский уголовник тебе подтвердит, что ЛБГТ - тот над кем совершается сексуальное насилие, а тот кто совершает - не ЛБГТ. Считаю, что в комментариях не хватает BLATNOI и Жоржика. Нужно выслушать обе стороны.
20.09.2019 15:43
- гость -
Они в отпусках вслед за петухом с Докучаева. НО! Мы всегда можем выслушать мнение Месного. Он вездесущ в таких вопросах, и быстро даст правдивый ответ на мучавшие вас вопросы.
15:54
Они в отпусках вслед за петухом с Докучаева.
Так понимаю, что вы чуть повыше их в вашей иерархии т.к. вы хорошо осведомлены и интернет есть только у вас. Ваше мнение будет очень уместным.
Кличка как кличка. По тому же принципу обычную девочку Леру во дворе могут называть Валерычем.