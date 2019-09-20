Софьян Пахомыч: выбран победитель недели конкурса "Главная кошка Барнаула"

Сегодня, 20 сентября 2019 года, в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) подведены промежуточные итоги интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула" и объявлен победитель. Им стала кошка по кличке Софьян Пахомыч. За пушистую красотку проголосовали 802 человека.

"Когда просила проголосовать за кошку, и представить себе не могла, что это вызовет такой отклик в обществе, – поделилась хозяйка Софьяна Пахомыча Светлана. – Мои друзья, знакомые и незнакомые голосовали и просили это сделать своих друзей и знакомых! Вокруг меня образовался огромный круг помощников! 800 голосов – невообразимая цифра! Каждому я шлю лучики добра и говорю огромное спасибо! Не обошлось без креатива. Пришлось даже записать первое в своей жизни видеообращение. Соня – очень гордая кошка. К ней нужно найти подход, чтобы она разрешила себя погладить. А еще она очень грациозная. Но ровно до того момента, пока я не начинаю играть с ней в мячик. Соня бегает за ним и приносит мячик назад в зубах. Софьян в этот момент превращается в котенка. Скорости ее бега можно только позавидовать! Хотя ей уже 10 лет".

Еженедельно по пятницам в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в программе "Удачный час" с 12:00 до 13:00 будут подводиться промежуточные итоги. Кошка – победитель недели выходит в финал конкурса.

Если вы еще не приняли участие, тогда скорее фотографируйте своего питомца во всей красе и публикуйте лучший снимок на сайте кошкабарнаула.рф. Победитель получит годовой запас корма (а это целых 30 килограммов!) от партнера проекта бренда "Вискас".

Также усатые-полосатые будут награждены в специальных номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года.

Фотографии принимаются до 28 октября 2019 года.