Правительство одобрило повышение МРОТ на 850 рублей

Правительство России одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.

Таким образом данный законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

Сейчас в России действующий МРОТ равен 11 290 рублей. Следовательно, увеличение произойдет на 850 рублей, или на 7,5%. Повышение затронет около 3,2 млн россиян.

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) – показатель, от которого зависит расчет зарплаты и пособий работникам, в том числе пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. МРОТ устанавливает федеральный закон в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.