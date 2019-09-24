Прежде чем развалиться, Subaru влетела в ограждение и снесла столб на Алтае

Водитель не справился с управлением / Фото: vk.com/barneos22

Водитель Subaru Legacy в Новоалтайске в районе поселка Солнечный снес столб, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", публикуя видео с места ДТП.

По информации ГИБДД, происшествие произошло около 13:00 на 210-м километре трассы Р-256.

По предварительным данным, водитель 1994 года рождения на автомобиле Subaru Legacy не справился с управлением и врезался в разделяющее бетонное ограждение, далее совершил наезд на опору освещения.

После, по словам свидетелей происшествия, автомобиль еще несколько десятков метров пролетел по трассе.

Пострадал водитель Subaru, а также пассажир 1986 года рождения.

По словам очевидцев, одного человека увезли в реанимацию.