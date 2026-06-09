После долгих лет насилия сибирячка добивается алиментов от сбежавшего экс-супруга

Мужчина "запинывал жену до потери сознания"

09 июня 2026, 14:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница села Луговое Новосибирской области Мария уже несколько лет пытается добиться от бывшего мужа алиментов. По ее словам, в браке она терпела побои, а теперь мужчина скрывается, пишет "КП — Новосибирск".

Годы насилия и измен

Пара зарегистрировала брак в 2006 году, вскоре после этого у них появился сын. Однако, как рассказывает Мария, муж регулярно изменял ей и не скрывал этого, забирал последние семейные деньги и пропадал на месяц, пока не потратит все на алкоголь. Поэтому сибирячка просила помощи у своих родителей.

Переломный момент произошел, когда сын Марии ходил в детский сад. Воспитательница позвонила ей и попросила забрать мальчика, потому что у него поднялась температура.

Когда женщина вернулась домой, она стучалась в дверь и не могла открыть квартиру. Спустя некоторое время из нее выбежала некая девушка.

«После ухода девушки было молчание с его стороны. Я ребенка уложила спать, вышла в коридор, и тут в меня прилетела трехлитровая банка с соленьями и разбила мне голову. В этот момент бывший начал меня пинать. Когда я очнулась на полу в луже крови, открыла глаза и увидела, что мой муж вытирает кровь возле меня. Я начала кричать, пыталась выбежать из квартиры, но он избил меня снова», — поделилась Мария.

"Пропал и не платит"

Мария очнулась в больнице, ей зашили голову. Сибирячка два месяца провела в клинике. После выписки она подала на развод и на алименты.

Какое-то время он присылал деньги, но, как рассказала Мария, это были копейки. Затем бывший муж совсем перестал платить.

«Я ездила к приставам, просила их помочь мне, но удалось лишь добиться назначения административного наказания бывшему в 2020 году. Административные работы он отработал, но долг гасить не собирался», — рассказала сибирячка.

Мужчину объявили в розыск. Когда его нашли, суд вменил ему полгода исправительных работ, но решение суда, по словам сибирячки, бывший муж не исполнял.