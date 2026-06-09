Производитель "Лабубу" захотел зарегистрировать новый бренд в России

Игрушку описывают как "загадочного ранимого мальчика с татуировками"

09 июня 2026, 16:17, ИА Амител

"Загадочный ранимый мальчик с татуировками" / Фото: "Shot Проверка"

Компания Pop Mart, получившая известность благодаря коллекционным игрушкам Labubu, решила закрепить в России права еще на одного популярного персонажа. Производитель подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Kubo — образа, который уже успел завоевать внимание коллекционеров по всему миру.

Как выяснила "Shot Проверка", документы были направлены в ведомство 3 июня. Согласно данным сервиса Rusprofile, заявку на регистрацию товарного знака подали от имени сингапурского офиса Pop Mart.

Kubo — один из персонажей вселенной дизайнерских игрушек Pop Mart. Его создал китайский художник Бао. Самого героя описывают как "загадочного ранимого мальчика с татуировками", а его жизненным кредо стала фраза: "Будь верен себе".

Как и знаменитые Labubu, фигурки Kubo распространяются в формате blind box, или "слепых коробок". Покупатели приобретают упаковку, не зная заранее, какой именно персонаж окажется внутри. Именно элемент неожиданности во многом стал одной из причин популярности подобных коллекционных серий.

Размер фигурок обычно не превышает 10 сантиметров. На сегодняшний день для поклонников персонажа выпущено шесть коллекций Kubo. В каждой из них представлено до 13 различных вариантов фигурок, отличающихся образами, деталями оформления и настроением персонажа.

Интерес к продукции Pop Mart в России заметно вырос весной 2025 года, когда в стране начался настоящий ажиотаж вокруг Labubu. Пик популярности пришелся на прошлое лето. Тогда стоимость оригинальных аксессуаров с этим персонажем начиналась примерно от 15 тысяч рублей.

На волне интереса к коллекционным игрушкам внимание покупателей постепенно переключается и на других героев бренда. Стоимость обычных фигурок Kubo сегодня начинается примерно от полутора тысяч рублей. При этом редкие экземпляры на рынке коллекционеров могут оцениваться уже в 50 тысяч рублей.

Пока речь идет лишь о поданной заявке, и окончательное решение о регистрации товарного знака предстоит принять Роспатенту. Однако сам факт обращения свидетельствует о том, что Pop Mart рассматривает российский рынок как перспективное направление для развития своих брендов и расширения присутствия среди поклонников коллекционных игрушек.