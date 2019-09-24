Пятерка популярного алкоголя в России изменилась

В пятерке наиболее популярных алкогольных напитков в сентябре 2019 года произошли изменения, сообщает RT.

Сидр расположился на пятой строчке, в то время как год назад эту позицию занимало шампанское. Теперь же оно не вошло в топ-5.

Первая четверка не претерпела изменений. Лидирующая позиция осталась за пивом, на втором месте – вино, на третьем – водка, на четвертом – коньяк.

Среди безалкогольных напитков пятерка наиболее покупаемых товаров осталась прежней: вода сок, квас, минеральная вода и энергетики.

Ранее названы самые популярные товары в магазинах среди воров. В 2019 году чаще всего продуктовых воров привлекали сыры и колбасные изделия, а также кофе, конфеты, кондитерские изделия, морепродукты, пиво и другой алкоголь.

Из косметических товаров чаще всего крадут губную помаду, тушь, лак для ногтей, тени для век и масла для тела и волос.

Также выяснилось, что в парфюмерных магазинах в подавляющем большинстве воруют женщины – 78%, а в продуктовых мужчины орудуют мужчины – 77%.