Сквер на площади Сахарова в Барнауле могут отдать под отель

Стало известно, на каком участке в Барнауле планирует открыть четырехзвездочный отель одна из крупнейших гостиничных компаний мира Radisson Hotel Group. Согласно информации журналистов, под застройку могут отдать часть сквера на площади Сахарова.

"Размер территории позволяет и гостиницу разместить, и даже, как нас заверили источники в краевом правительстве, сохранить часть зеленого сквера", – сообщают "Вести-Алтай".

Уточним, что речь идет именно о муниципальной земле сквера, а не о парке "Барнаульская крепость", где находится знаменитое колесо обозрения. Этот участок принадлежит частному собственнику.

Ранее региональные власти подтвердили, что под отель предварительно рассматривают участок в самом центре города – на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной, рядом с площадью Сахарова.

Несколько лет назад краевая администрация уже обсуждала идею открытия отеля под брендом Hilton Hotels на территории строящегося курортного субкластера "Белокуриха-2". Однако в связи с тем, что основная концепция проекта нового курорта – расширение возможностей "материнского" курорта Белокуриха, что в первую очередь предусматривает строительство объектов с комплексом услуг по лечению и оздоровлению, а также в связи с ограничениями по этажности зданий, переговоры с инвестором были приостановлены.