Опасный для здоровья режим стиральной машины обнаружили ученые

Стиральные машины могут постепенно "убивать" человека / Фото: day4shop.ru

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на MedicalXpress.

Немецкие ученые выяснили, что при "щадящем" режиме не уничтожаются опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Все началась с того, что к ним обратились сотрудники одной из больниц Бонна, попросив объяснить причину продолжительной эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении.

Оказалось, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии. При этом бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме, а после поражают кишечник, вызывая колит и прочие проблемы с желудком.

"Температура воды в стиральных машинах для экономии энергии снижается ниже 60 градусов, что делает ее менее опасной для патогенов. Согласно отчету, бактерии и различные микроорганизмы могут сохраняться в бытовых стиральных машинах при этих пониженных температурах", — рассказал доктор Рихард Шмитхаузен.

В итоге ученые пришли к выводу, что не стоит стирать белье в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями.