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Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились

, ИА "Амител"
Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики

26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Ранее врачи в своем видеообращении предупреждали о намерении уволиться 1 октября. Они рассказали, что новое руководство не дает им "честно выполнять свой врачебный долг". Также они показали данные по зарплатам: оказалось, что у одних сотрудников онкоцентра некоторые выплаты в пределах 10-15 тыс. рублей, а у приближенных зарплата доходит до нескольких сотен тысяч.

Также они попросили проверить строительство новых корпусов института детской онкологии.

По словам недовольных врачей, новое руководство занимается "травлей" специалистов. Кроме того, в больнице якобы ужасные условия для пациентов – плесень на стенах и переполненные палаты.

Минздрав проверил онкоцентр, после того как работающие там детские врачи записали резонансное видеообращение. 1 октября состоялась пресс-конференция по итогам проверки.

На мероприятии представители Минздрава отметили, что к конфликту между врачами и руководством онкоцентра привели личные амбиции инициаторов бунта, которые якобы сами хотят руководить отделением.

Министерство назвало рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики, а требования, которые предъявляло новое руководство к коллективу, обоснованными. Предварительно комиссией Минздрава не было обнаружено нарушений в работе онкоцентра, о которых заявляли недовольные врачи. Но проверка продолжается, окончательные результаты объявят 10 октября.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.10.2019 17:05
- гость -

Профессиональная этика - это покрывать министерских жуликов?

1.10.2019 17:15
- гость -

дайте голиковой эту зп, и пусть она поживет на нее, посмотрим какой она профессионал! и какая у нее этика.

1.10.2019 17:16
- гость -

главврачи получают сотни тысяч, а врачи копейки.

1.10.2019 17:17
- гость -

Сам минздрав- нарушение любой этики. За развал медицины в стране судить надо.

1.10.2019 17:23
- гость -

Вот жеж Обама хулиган, как же он надоел уже

1.10.2019 17:37
гость

рука руку моет, скорей всего глав врач приближенный к кому-то из министерства

1.10.2019 17:43
- гость -

Всё правильно сделали.

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