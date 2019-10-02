Уборка зерновых культур завершается в Алтайском крае

Аграрии завершают уборку зерновых в Алтайском крае, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены уже с 95% площадей. В общей сложности зерна собрали свыше 4,4 млн тонн.

В число регионов, где уборка все еще идет полным ходом (убрано 60-70% зерновых), вошли Бурлинский, Ельцовский, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тогульский и Целинный районы.

Также продолжается сбор рапса (81% площадей убрано), масличного льна (84%) и сои (60%). Кроме того, набирает обороты уборка подсолнечника.