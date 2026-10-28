Юристы будут круглосуточно проверять мемы с Ларисой Долиной на оскорбления
При обнаружении таковых будут поданы иски в суд о защите чести и достоинства артистки
28 октября 2026, 10:01, ИА Амител
Команда юристов народной артистки России Ларисы Долиной намерена тщательно проверять все публикации, коллажи, мемы и иные материалы с ее изображением, в том числе дипфейки.
Как сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин, при выявлении оскорблений, унижений или незаконного использования имени и образа артистки будут подаваться иски о защите чести и достоинства.
По словам продюсера, проверку будут вести он сам и еще четыре юриста — круглосуточно. Под пристальным вниманием окажутся любые попытки репутационной диверсии, включая неправомерное использование фотоматериалов.
Ранее Сергей Пудовкин уже подал в Басманный суд иск к трем организациям — мебельной фабрике, интернет‑магазину и банку, — которые незаконно использовали имя и изображение Ларисы Долиной.
Ситуация с защитой репутации артистки развивается на фоне длительных судебных разбирательств, связанных с продажей ее московской квартиры. Летом 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников: ее вынудили продать жилье в центре Москвы и передать им вырученные средства. Долина оспорила сделку, и спор дошел до Верховного суда.
В декабре 2025 года ВС оставил право собственности за покупательницей — Полиной Лурье, при этом суд подтвердил, что Лариса Долина стала жертвой преступления.
В конце 2025 года в Сети заметно выросло количество мемов с участием певицы — особенно после того, как суд отказал Лурье в праве претендовать на жилье. При этом сама артистка отмечала, что способна посмеяться над мемами со своим участием — если они действительно смешные.
10:04:51 28-10-2026
Долина, ты когда нибудь успокоишься?
10:05:14 28-10-2026
Еще остались денежки у народной? Надеюсь, на оскорбление...
10:09:55 28-10-2026
Научный факт: жаба — крупное бесхвостое земноводное.
10:10:09 28-10-2026
Что породит ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ количество оных!!
10:10:17 28-10-2026
Проверять, чтобы понять, что наверное не просто на ровном месте оскорбухи, не?
10:11:55 28-10-2026
Вот что значит действительно "народная артистка"
10:15:43 28-10-2026
Вела бы себя достойно и юристы бы не понадобились. Юристов друзья оплатили?
10:17:25 28-10-2026
А где все эти юристы были, когда мошеннические аферы проходили?
10:22:49 28-10-2026
Может тогда всем, кто пострадал от этого, так называемого тренда, тоже подать иски к ней, как к родоначальнице ???
10:26:48 28-10-2026
Зловещая Долина против Интернета )))
10:27:30 28-10-2026
Какое упущение, что здесь до сих пор нельзя вставлять картинки в комментарии
12:40:21 28-10-2026
Гость (10:27:30 28-10-2026) Какое упущение, что здесь до сих пор нельзя вставлять картин... Раньше можно было.
10:32:13 28-10-2026
А ведь юристов надо оплачивать. Это ж сколько денег у артистки...
10:32:56 28-10-2026
мем про Кудельман.
10:40:12 28-10-2026
"Команда юристов Долиной" - да это же еще один мем появился. Или не один.
11:21:09 28-10-2026
Кто не мошенничает, того не называют мошенником. А какая команда проверит сколько она от налогов утаила? Соответствуют её доходы расходам? Или все подприли друзья? Ну так их за воротник взять и проверить. Ишь ты, разобиделась. Человеком надо быть.
11:45:13 28-10-2026
самое страшное для артиста - забивание .
дарю бесплатно, не благодарите
16:14:15 28-10-2026
Трагати (11:45:13 28-10-2026) самое страшное для артиста - забивание .дарю бесплатно, ... забивание в смысле - забыли или забили (болт) или побили?
11:47:30 28-10-2026
жаль мем Обездолина уже не катит
13:40:03 28-10-2026
молодец. тем кто не в курсе - отжатую у нее хату компенсировал некий поклонник подарив ей равноценную хату там же, скандаол принес суперпопулярность и кучу заказов а значит хорошие деньги
помимо этого сейчас начнут тягать в суд всех кто что то про нее писал и заставлять ей выплачивать моральный ущерб. Писавших миллионы и прибыль будет в миллиарды. Ушлая тетка! Голова работает!
А вы платите платите и еще раз платите буратины
14:55:58 28-10-2026
Гость (13:40:03 28-10-2026) молодец. тем кто не в курсе - отжатую у нее хату компенсиров... ага поклонник
кому она нужна
15:04:56 28-10-2026
Гость (13:40:03 28-10-2026) компенсировал некий поклонник подарив ей.. взрослый а в сказки верит
18:03:17 28-10-2026
Позор! Преступница в тюрьме должна сидеть, а из нее пытаются жертву сделать и национального героя? Вот они ваши традиционные ценности, позорники!Тьфу!
19:11:46 28-10-2026
КРУГЛОСУТОЧНО! Ха! По двойному тарифу?