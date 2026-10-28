При обнаружении таковых будут поданы иски в суд о защите чести и достоинства артистки

28 октября 2026, 10:01, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Команда юристов народной артистки России Ларисы Долиной намерена тщательно проверять все публикации, коллажи, мемы и иные материалы с ее изображением, в том числе дипфейки.

Как сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин, при выявлении оскорблений, унижений или незаконного использования имени и образа артистки будут подаваться иски о защите чести и достоинства.

По словам продюсера, проверку будут вести он сам и еще четыре юриста — круглосуточно. Под пристальным вниманием окажутся любые попытки репутационной диверсии, включая неправомерное использование фотоматериалов.

Ранее Сергей Пудовкин уже подал в Басманный суд иск к трем организациям — мебельной фабрике, интернет‑магазину и банку, — которые незаконно использовали имя и изображение Ларисы Долиной.

Ситуация с защитой репутации артистки развивается на фоне длительных судебных разбирательств, связанных с продажей ее московской квартиры. Летом 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников: ее вынудили продать жилье в центре Москвы и передать им вырученные средства. Долина оспорила сделку, и спор дошел до Верховного суда.

В декабре 2025 года ВС оставил право собственности за покупательницей — Полиной Лурье, при этом суд подтвердил, что Лариса Долина стала жертвой преступления.

В конце 2025 года в Сети заметно выросло количество мемов с участием певицы — особенно после того, как суд отказал Лурье в праве претендовать на жилье. При этом сама артистка отмечала, что способна посмеяться над мемами со своим участием — если они действительно смешные.