Сергей Бородин потерял сознание за рулем. Скорая прибыла за десять минут

28 октября 2026, 09:33, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае медики спасли мужчину, попавшего в ДТП из‑за внезапного инсульта. Сергей Бородин почувствовал резкое ухудшение состояния прямо за рулем: у него закружилась голова, появилась слабость в ногах, нарушилась ориентация в пространстве, сообщает "Катунь 24".

В результате автомобиль мужчины врезался в соседнюю машину. Водитель пострадавшего авто оперативно вызвал скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место в течение десяти минут и экстренно доставила Сергея в Краевую клиническую больницу.

Очнувшись в реанимации, мужчина сначала не понимал, где находится. Сейчас он с благодарностью вспоминает, как медперсонал неотлучно находился рядом. Сергей удивляется случившемуся: он много лет не употребляет алкоголь и до этого без проблем справлялся с тяжелой физической работой на земле.

По данным специалистов краевой больницы, в Алтайском крае ежегодно инсульт переносят более восьми тысяч человек. Врачи рассказали, как организована помощь таким пациентам и как им помогают вернуться к привычной жизни.

После реанимации и курса лечения в неврологическом отделении начинается этап восстановления. Инструкторы лечебной физкультуры помогают пациентам заново осваивать базовые навыки: учиться садиться, удерживать равновесие и ходить. Логопеды работают над восстановлением речи и функций глотания.