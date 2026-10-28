В Алтайском крае спасли водителя, который попал в ДТП из-за инсульта
Сергей Бородин потерял сознание за рулем. Скорая прибыла за десять минут
28 октября 2026, 09:33, ИА Амител
В Алтайском крае медики спасли мужчину, попавшего в ДТП из‑за внезапного инсульта. Сергей Бородин почувствовал резкое ухудшение состояния прямо за рулем: у него закружилась голова, появилась слабость в ногах, нарушилась ориентация в пространстве, сообщает "Катунь 24".
В результате автомобиль мужчины врезался в соседнюю машину. Водитель пострадавшего авто оперативно вызвал скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место в течение десяти минут и экстренно доставила Сергея в Краевую клиническую больницу.
Очнувшись в реанимации, мужчина сначала не понимал, где находится. Сейчас он с благодарностью вспоминает, как медперсонал неотлучно находился рядом. Сергей удивляется случившемуся: он много лет не употребляет алкоголь и до этого без проблем справлялся с тяжелой физической работой на земле.
По данным специалистов краевой больницы, в Алтайском крае ежегодно инсульт переносят более восьми тысяч человек. Врачи рассказали, как организована помощь таким пациентам и как им помогают вернуться к привычной жизни.
После реанимации и курса лечения в неврологическом отделении начинается этап восстановления. Инструкторы лечебной физкультуры помогают пациентам заново осваивать базовые навыки: учиться садиться, удерживать равновесие и ходить. Логопеды работают над восстановлением речи и функций глотания.
11:35:41 28-10-2026
Инсульт штука непредсказуемая.
Знакомый в 30+ лет, не курит, не пьет, умеренно ЗОЖ, на работу и с работы 5 км пешком, и инсульт.
Год с тосточкой, восстановился.
13:44:34 28-10-2026
а если бы пил курил и вел нездоровый образ жизни может никакого инсульта бы и не было у него никогда