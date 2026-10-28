Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону
Город прошел проверку Ростехнадзора: отремонтировано свыше 116 км сетей, а все теплосети прошли гидравлические испытания
28 октября 2026, 10:09, ИА Амител
Барнаул официально признан готовым к отопительному периоду 2026–2027 годов. Городу выдан паспорт готовности на основании акта проверки территориального органа Ростехнадзора. Об этом рассказали в администрации Барнаула.
Как отметили в мэрии, к этому результату привела масштабная совместная работа теплоснабжающих организаций, органов местного самоуправления и потребителей тепловой энергии.
"В рамках подготовки к холодам в городе отремонтировали более 116 километров инженерных сетей, привели в порядок ТЭЦ, котельные и разводящие тепловые сети", — отметили в администрации города.
Особое внимание уделили ключевым объектам генерации: на ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 выполнили комплекс ремонтных работ для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения города. Для стабильной работы станций сформирован запас угля — более 700 тысяч тонн, что на 51% превышает установленный норматив.
Все 1732 километра тепловых сетей прошли гидравлические испытания — их проводили в четыре этапа. Кроме того, с помощью отечественного роботизированного комплекса специалисты обследовали 18 километров магистральных трубопроводов диаметром от 400 мм, срок службы которых превышает десять лет.
"Такая внутритрубная диагностика помогает заранее выявлять слабые места и не допускать аварий в разгар отопительного сезона", — говорится в публикации.
Городская комиссия оценила готовность всех ключевых объектов: паспорта готовности получили муниципальные здания учреждений образования, культуры и спорта. Также проверили многоквартирные дома и учреждения здравоохранения.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартовал 23 сентября в соответствии с постановлением администрации города. Паспорт готовности к отопительному периоду — это официальный документ, который подтверждает, что муниципальное образование или отдельный объект соответствует установленным требованиям для надежной работы в холодное время года.
Документ служит своего рода "сертификатом надежности": он фиксирует, что тепловые сети, котельные, ТЭЦ и другое оборудование прошли необходимые испытания и ремонт, сформирован достаточный запас топлива, проверены внутридомовые системы теплоснабжения, а также устранены выявленные нарушения и риски.
Наличие паспорта готовности — важное условие для безопасного прохождения отопительного сезона: он снижает риск аварий и перебоев с теплом, а также позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.
Кроме того, документ служит основанием для мониторинга со стороны федеральных и региональных органов власти — они отслеживают, насколько муниципалитеты готовы к сезонной нагрузке и соблюдают ли установленные нормативы.
12:36:35 28-10-2026
Смешная новость. )) На фоне перерытого г.Барнаула.
14:15:40 28-10-2026
Анатолия, 87 - новый собственник вчера в доме отрубил отопление... Как результат - 12 часов отопление завоздушилось. Блага мощный обогреватель есть дома... Нормально так платишь за обогрев круглогодично, старый дом, бойлерная, счетчик не поставишь общий из-за старого оборудования в бойлерной. Бойлерная принадлежит городу, в прошлом году нас мучили сильной вибрацией и хоть кто-то из администрации города пояснил причины... Так теперь еще и за электричество доплачивай. Хотелось бы спросить с ответственных в городе, Вы где? Вы аварии устраняете? Хорошо, что еще морозов нет...
21:30:59 28-10-2026
Гость (14:15:40 28-10-2026) Анатолия, 87 - новый собственник вчера в доме отрубил отопле... Они отчет писали. Теперь бумагу важную получили в рамочке и как займутся устранением аварий, которых, судя по полученной важной бумаге, быть то и не должно. Так что ждите в порядке очереди.
14:31:54 28-10-2026
Никитина 60, ели теплые батареи, и просто всем плевать, замерзайте жители и Администрация на 1 этаже. УК вообще не реагирует ни как...от слова совсем.
22:33:15 29-10-2026
Каждый год получают паспорт ... готовности и всю зиму роют.