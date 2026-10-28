Город прошел проверку Ростехнадзора: отремонтировано свыше 116 км сетей, а все теплосети прошли гидравлические испытания

28 октября 2026, 10:09, ИА Амител

Паспорт готовности к отопительному сезону / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

Барнаул официально признан готовым к отопительному периоду 2026–2027 годов. Городу выдан паспорт готовности на основании акта проверки территориального органа Ростехнадзора. Об этом рассказали в администрации Барнаула.

Как отметили в мэрии, к этому результату привела масштабная совместная работа теплоснабжающих организаций, органов местного самоуправления и потребителей тепловой энергии.

"В рамках подготовки к холодам в городе отремонтировали более 116 километров инженерных сетей, привели в порядок ТЭЦ, котельные и разводящие тепловые сети", — отметили в администрации города.

Особое внимание уделили ключевым объектам генерации: на ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 выполнили комплекс ремонтных работ для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения города. Для стабильной работы станций сформирован запас угля — более 700 тысяч тонн, что на 51% превышает установленный норматив.

Все 1732 километра тепловых сетей прошли гидравлические испытания — их проводили в четыре этапа. Кроме того, с помощью отечественного роботизированного комплекса специалисты обследовали 18 километров магистральных трубопроводов диаметром от 400 мм, срок службы которых превышает десять лет.

"Такая внутритрубная диагностика помогает заранее выявлять слабые места и не допускать аварий в разгар отопительного сезона", — говорится в публикации.

Городская комиссия оценила готовность всех ключевых объектов: паспорта готовности получили муниципальные здания учреждений образования, культуры и спорта. Также проверили многоквартирные дома и учреждения здравоохранения.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартовал 23 сентября в соответствии с постановлением администрации города. Паспорт готовности к отопительному периоду — это официальный документ, который подтверждает, что муниципальное образование или отдельный объект соответствует установленным требованиям для надежной работы в холодное время года.

Документ служит своего рода "сертификатом надежности": он фиксирует, что тепловые сети, котельные, ТЭЦ и другое оборудование прошли необходимые испытания и ремонт, сформирован достаточный запас топлива, проверены внутридомовые системы теплоснабжения, а также устранены выявленные нарушения и риски.

Наличие паспорта готовности — важное условие для безопасного прохождения отопительного сезона: он снижает риск аварий и перебоев с теплом, а также позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Кроме того, документ служит основанием для мониторинга со стороны федеральных и региональных органов власти — они отслеживают, насколько муниципалитеты готовы к сезонной нагрузке и соблюдают ли установленные нормативы.