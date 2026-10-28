По неподтвержденным данным, его нашли в поле, без куртки и сапог

28 октября 2026, 09:35, ИА Амител

Ориентировка на пропавшего новосибирца / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае нашли мертвым 68-летнего новосибирца Дмитрия Низамова, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

По данным поисковиков, последний раз мужчину видели 22 октября около 09:00 в кафе "Восток" в селе Баюновские Ключи. С того момента о его местонахождении ничего не было известно.

Подробности происшествия в публикации отряда не указываются. Родственники пенсионера поделились с Barnaul 22, что сами пока не знают причины его смерти.

"Такое чувство, будто обворовали и выкинули в поле. Он, видимо, замерз… Если это так — надеюсь, виновные будут наказаны", — поделилась внучка Низамова.

По информации паблика, тело новосибирца якобы нашли в поле, без куртки и сапог.