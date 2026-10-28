Тело пропавшего новосибирца нашли в Алтайском крае
По неподтвержденным данным, его нашли в поле, без куртки и сапог
28 октября 2026, 09:35, ИА Амител
В Алтайском крае нашли мертвым 68-летнего новосибирца Дмитрия Низамова, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".
По данным поисковиков, последний раз мужчину видели 22 октября около 09:00 в кафе "Восток" в селе Баюновские Ключи. С того момента о его местонахождении ничего не было известно.
Подробности происшествия в публикации отряда не указываются. Родственники пенсионера поделились с Barnaul 22, что сами пока не знают причины его смерти.
"Такое чувство, будто обворовали и выкинули в поле. Он, видимо, замерз… Если это так — надеюсь, виновные будут наказаны", — поделилась внучка Низамова.
По информации паблика, тело новосибирца якобы нашли в поле, без куртки и сапог.
09:52:23 28-10-2026
Из за куртки и сапог сегодня жизни не лишают.
10:07:30 28-10-2026
Гость (09:52:23 28-10-2026) Из за куртки и сапог сегодня жизни не лишают.... а это заодно
11:13:30 28-10-2026
Гость (09:52:23 28-10-2026) Из за куртки и сапог сегодня жизни не лишают.... за слово могут убить. Вон недавно маленькая собачка якобы напугала ребенка, а папахен пришел да и убил хозяина. Просто так.
10:04:41 28-10-2026
Соболезную родным. Царство небесное
12:42:32 28-10-2026
Меньше бухать в кафешках нужно.
16:42:22 28-10-2026
Гость (12:42:32 28-10-2026) Меньше бухать в кафешках нужно.... Плюсанул же еще кто-то. Поставлю минус.