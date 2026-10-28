На встрече говорили о воспитании молодежи, роли искусства и перспективах креативных индустрий

28 октября 2026, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFJkN7Gn

Конференция в АГИК/ Фото: Денис Кузьменко

В Алтайском государственном институте культуры 20 и 21 октября 2026 года прошла международная научно-практическая конференция "Сохранение и развитие культурного кода России как фактора формирования духовно-нравственных качеств личности в социально-культурной деятельности". Более 160 ученых, преподавателей и специалистов из России, Казахстана и Узбекистана обсудили, как укреплять традиционные духовно-нравственные ценности и какую роль в этом играют учреждения культуры.

О чем говорили участники

Среди российских участников были представители Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара.

Эксперты обсудили, как учреждения культуры и досуга влияют на ценностные ориентиры человека, а музыка и хореография помогают сохранять культурное наследие России. Молодые исследователи представили свои идеи и проекты, посвященные духовно-нравственному воспитанию и гармоничному развитию личности.

На круглом столе ученые и специалисты отрасли рассмотрели, как социально-культурная деятельность помогает воспитывать нравственные качества человека. Для иллюстрации были приведены примеры работы культурных центров, педагогических колледжей и колледжей культуры Алтайского края и Республики Алтай, а также российских вузов.

Профессор кафедры социально-культурной деятельности АГИК, член оргкомитета конференции Анатолий Кондыков отметил, что для нравственного воспитания важно понимать, какие ценности разделяет молодежь и как меняется культурная среда, в том числе в интернете.

"Повышению эффективности процесса формирования духовно-нравственных качеств личности средствами социально-культурной деятельности будет способствовать осуществление постоянного мониторинга состояния аксиосферы социально культурной среды, включая киберпространство, ценностных ориентаций молодежи и на его основе обеспечение научно-методической разработки и внедрения социально-культурных технологий, позволяющих создавать целенаправленные модели культурно-просветительского, педагогического процесса", — подчеркнул ученый.

Особый интерес вызвали открытые лекции профессора Московского государственного института культуры Николая Ярошенко. В своем вузе он занимает пост проректора по учебно-методической деятельности и возглавляет кафедру педагогической теории и практики социально-культурной деятельности.

Конференция / Фото: Денис Кузьменко

Ученый рассмотрел социально-культурную деятельность России в проекции будущего и представил возможности и ограничения креативных индустрий как ракурса модернизации учреждений культуры.

Полвека подготовки специалистов

Конференция прошла в рамках 50-летнего юбилея кафедры социально-культурной деятельности АГИК. К юбилею подготовили фотовыставку и экспозицию научных трудов профессоров и преподавателей кафедры.

Выставка позволила проследить 50-летнюю историю кафедры, которая за время существования подготовила тысячи высококлассных специалистов. Сегодня они возглавляют ведущие учреждения культуры, развивают креативные индустрии, определяют контуры современной региональной культурной политики Сибири и всей России.

Сейчас здесь готовят бакалавров и магистров по четырем направлениям: "Постановка культурно-досуговых программ", "Менеджмент индустрии досуга", "Социально-культурные технологии в индустрии досуга" и "Управление проектами в социально-культурной сфере".

АГИК / Фото: Никита Хаустов

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