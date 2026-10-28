Но состав остановится в Омске и Новосибирске

28 октября 2026, 10:10, ИА Амител

Поезд Деда Мороза в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поезд Деда Мороза пройдет мимо Барнаула в 2026 году. Зимний волшебник отправится в путь уже 8 ноября, сообщили на сайте РЖД.

"Предстоящий зимний сезон станет для проекта "Поезд Деда Мороза" уже шестым по счету. Маршрут начнется традиционно из Великого Устюга. Поезд отправится из Великого Устюга в воскресенье, 8 ноября", — рассказал Колесников.

Заместитель главы РЖД сообщил, что протяженность маршрута в сезоне 2026–2027 составит около 24 тысяч километров.

Сначала состав прибудет в города Русского Севера: Инту, Лабытнанги, Воркуту, Печору, Сосногорск, Ухту, Сыктывкар и другие. В Сибири поезд Деда Мороза заедет в Новосибирск (27 ноября), Омск (28 ноября), Нягань, Югорск, Тюмень, Томск.

В декабре и январе его встретят жители Урала и Северо-Западной России.

Во вторник, 27 октября, РЖД объявили о начале продажи билетов на мероприятия по специальной программе. Для россиян уже доступны билеты в первые несколько городов, где будет останавливаться поезд, — от Инты до Омска. В дальнейшем продажи будут открываться ежедневно, охватывая период до 30 дней до прибытия поезда в каждый город.

Зимний волшебник приезжал в Барнаул в 2025 году. Как он привез в столицу Алтайского края кусочек сказки, можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru.