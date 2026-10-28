Поезд Деда Мороза не заедет в Барнаул в 2026 году
Но состав остановится в Омске и Новосибирске
28 октября 2026, 10:10, ИА Амител
Поезд Деда Мороза пройдет мимо Барнаула в 2026 году. Зимний волшебник отправится в путь уже 8 ноября, сообщили на сайте РЖД.
"Предстоящий зимний сезон станет для проекта "Поезд Деда Мороза" уже шестым по счету. Маршрут начнется традиционно из Великого Устюга. Поезд отправится из Великого Устюга в воскресенье, 8 ноября", — рассказал Колесников.
Заместитель главы РЖД сообщил, что протяженность маршрута в сезоне 2026–2027 составит около 24 тысяч километров.
Сначала состав прибудет в города Русского Севера: Инту, Лабытнанги, Воркуту, Печору, Сосногорск, Ухту, Сыктывкар и другие. В Сибири поезд Деда Мороза заедет в Новосибирск (27 ноября), Омск (28 ноября), Нягань, Югорск, Тюмень, Томск.
В декабре и январе его встретят жители Урала и Северо-Западной России.
Во вторник, 27 октября, РЖД объявили о начале продажи билетов на мероприятия по специальной программе. Для россиян уже доступны билеты в первые несколько городов, где будет останавливаться поезд, — от Инты до Омска. В дальнейшем продажи будут открываться ежедневно, охватывая период до 30 дней до прибытия поезда в каждый город.
Зимний волшебник приезжал в Барнаул в 2025 году. Как он привез в столицу Алтайского края кусочек сказки, можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru.
10:29:06 28-10-2026
Не беда
10:29:23 28-10-2026
достаточно и Дед Морозов и ёлков в каждом районе.
кстати, исконный дед использовал сани, как средство передвижения.
а не ржд.
10:34:55 28-10-2026
Даже Дед мороз мимо....во дожили!
11:03:21 28-10-2026
Не приезд поезда Деда Мороза - это просто плевок в чистые и наивные души барнаульцев.
В таком случае Дед Мороз у меня встретит Новый Год запечатанный в картонной коробке в гараже, пусть посидит в темноте подумает над своим поведением. Дома под ёлку поставлю Санта Клауса.
11:13:38 28-10-2026
Деда Мороза не существует - мошенники по стране катаются.
11:20:37 28-10-2026
кто-то себя плохо вёл
12:17:35 28-10-2026
Не, ну зашибись, чо... рожей не вышли? Чо за оскорбуха? Обосновать надо