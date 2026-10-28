В сумерках и ночью вероятность ДТП для водителя значительно повышается

28 октября 2026, 09:50, ИА Амител erid: 2W5zFJmr6Z8

Автомобили в темное время суток / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Чем ближе зима, тем быстрее сокращается солнечный день и все чаще приходится ездить на машине в темное время суток. Между тем в темноте вероятность попасть в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) серьезно возрастает, а тяжесть их последствий усиливается. Amic.ru рассказывает, что делать водителям, чтобы избежать аварий ночью и в сумерках.

Видеть и быть видимым

Безопасность в темное время суток строится на трех главных принципах: видеть самому, быть видимым для других участников дорожного движения и не переоценивать свои силы.

В первую очередь в темноте водитель сталкивается с ограниченной видимостью, поэтому он должен проследить за тем, чтобы:

стекла и фары были в чистоте — грязь на лобовом стекле (как снаружи, так и изнутри) и фарах создает блики от встречного света и может помешать обзору;

лампочки в фарах, габаритных огнях, "противотуманках", указателях поворота и стоп-сигналах были исправны и правильно отрегулированы;

свет в салоне был приглушен — яркий свет от приборной панели или экрана смартфона мешает глазам адаптироваться к темноте, поэтому рекомендуется уменьшить яркость приборов до минимума.

ДТП / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Правильно использовать свет

Дальний свет фар разрешен на пустых автодорогах. Однако его нужно переключать на ближний в следующих случаях:

при въезде на освещенный участок дороги в населенном пункте;

если по дороге едет встречное транспортное средство или водитель догоняет попутный транспорт на расстоянии не менее чем за 150 метров;

если водитель встречного автомобиля "моргает" фарами.

В случае если самого водителя ослепили, он должен, не перестраиваясь в другую полосу, включить аварийную сигнализацию, снизить скорость и при необходимости остановиться на несколько секунд.

Чтобы не быть ослепленным, рекомендуется не смотреть на фары, а перевести взгляд на правую обочину или на разметку. Если автомобиль с дальним светом едет сзади, нужно немного изменить положение своего тела или зеркал, чтобы блики не попадали в глаза. Ближний свет фар должен быть включен всегда. Это обязательно, даже если дорогу освещают фонари.

Горящие фары делают автомобиль заметным для других участников движения. А противотуманные фары разрешено использовать только совместно с ближним светом или с дальним на неосвещенных участках дорог. Габаритные огни необходимо включать при движении, остановке или стоянке в темное время суток или условиях недостаточной видимости, а также при проезде тоннелей.

На прицепах и буксируемых транспортных средствах требуется включать габаритные огни. А задние противотуманные фонари можно включать только в условиях недостаточной видимости. Также их запрещено подключать к стоп-сигналам.

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами наказывается предупреждением или штрафом в размере 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами").

Автомобили в темное время суток / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Соблюдать скорость и дистанцию

В темное время суток зрительно предметы на дороге для водителя кажутся дальше, чем они есть на самом деле. Также ограничена видимость, из-за чего становится сложнее вовремя заметить дефекты дорожного полотна, пешеходов или иные предметы, которые могут оказаться на проезжей части. Скорость автомобиля должна быть ниже дневной, чтобы суметь остановиться в пределах видимости фар. При ближнем свете такая скорость — около 50 км/ч, а при дальнем — не более 90 км/ч.

Кроме того, рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы у вас было время среагировать на маневры водителя впереди. Тогда при экстренном торможении остановиться можно будет быстрее.

Бороться с усталостью

Еще одна важная опасность в темное время — сонливость. Ни в коем случае не садитесь за руль после бессонной ночи или в плохом самочувствии.

Если во время движения вас начало клонить в сон, то необходимо немедленно остановиться, размяться и отдохнуть. При длительной поездке рекомендуется останавливаться и делать перерывы каждые два часа.

Быть готовым к пешеходам

В темноте особенно велик риск наезда на пешехода, так как человек в темной одежде становится видимым для водителя всего за 25–30 метров. При скорости 60 км/ч автомобиль преодолевает это расстояние менее чем за две секунды. Поэтому особую бдительность рекомендуется проявлять рядом с пешеходными переходами, остановками общественного транспорта, во дворах и вблизи развлекательных заведений.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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