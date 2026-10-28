Дистанционный формат не заменяет врача, но избавляет пациентов от необходимости идти в поликлинику по некоторым поводам

28 октября 2026, 09:15, ИА Амител

Телемедицинская консультация в горбольнице № 10 / Фото: amic.ru

В 2026 году поликлиники Алтайского края начали активно развивать новый формат — телемедицинские консультации (ТМК). Пациенты получили возможность в ряде случаев ограничиться видеозвонком и не ходить в медучреждение. К примеру, таким образом можно закрыть больничный лист или выписать льготные лекарства. Формат уже набирает большую популярность у населения, рассказали врачи барнаульской горбольницы № 10.

О том, как работают телемедицинские консультации, в каких случаях на них можно записаться и почему это ни в коем случае не замена очному приему врача, — в материале amic.ru.

Чтобы закрыть больничный за пять минут, не нужно час ждать в очереди

Одна из главных опций, которая стала доступна с появлением телемедицинских консультаций "врач — пациент" — дистанционное закрытие больничного листа. Как рассказывал ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, такой способ пока разрешен в двух случаях:

больничный по ОРВИ;

больничный по уходу за больным членом семьи.

Осенью дистанционный формат стал особенно популярен у пациентов, рассказывает фельдшер неотложной помощи десятой горбольницы Наталья Казаченко.

"Уже полтора-два месяца закрываем дистанционно больничные листы. Людям удобно и комфортно — они никуда не выходят из дома. Закрыть больничный лист — дело пяти минут. И тем, кто выбирает телемедицинскую консультацию, не нужно ради этих пяти минут сидеть час с лишним в очереди. И нам стало проще работать, особенно в пик заболеваемости. Очередей стало намного меньше", — пояснила медик.Запись на ТМК проводят через мессенджер "Макс". Туда же пациенту заранее приходит уведомление о приближающемся времени консультации и ссылка на подключение. По словам Казаченко, медики всегда готовы помочь пациенту разобраться и настроить в смартфоне все необходимые сервисы.

"Конечно, первичный прием через ТМК никто не проводит. Человек пришел с насморком — я его осматриваю, опрашиваю, отправляю на необходимые анализы, ставлю диагноз и назначаю лечение. Открываю больничный и сразу записываю на повторный прием — уже в формате телемедицины. В назначенное время связываемся по видеосвязи. Если все хорошо, больничный лист закрывается. Если еще остались катаральные симптомы, то продлеваю больничный и назначаю уже очный прием", — рассказывает о процессе специалист.Разрываться между очными приемами и ТМК врачам не приходится — для каждого формата в расписании отведено время. Об этом ранее рассказывал Дмитрий Попов:

"У врачей специально выделены временные слоты именно для проведения телемедицинских консультаций".К примеру, Наталье за смену выделяется два часа на телемедицину — это десять консультаций. По словам Казаченко, сейчас заполняются абсолютно все записи.

Фото: amic.ru

Льготный рецепт тоже выпишут по видеосвязи

Выписывать льготные препараты с 2026 года алтайские пациенты также могут через ТМК. И этот формат тоже оказался очень востребован.

"К этой поликлинике прикреплены и я, и ребенок. У нас сахарный диабет, поэтому рецепты мы выписываем постоянно, раз в месяц. Раньше приходилось каждый раз приходить для этого на прием к врачу. А сейчас стало удобно — записался через "Макс", провели ТМК и все выписали", — рассказывает пациентка горбольницы Олеся.Для многих пациентов дистанционная выписка лекарств — это не только комфорт, но и безопасность, подчеркивает участковый терапевт Елена Бондаренко.

"Вот только по ТМК выписала препараты пациенту, который находится на химиотерапии в гематологическом отделении. У него вторичный иммунодефицит. Соответственно, контактировать с заболевшими в больничных коридорах ему очень опасно. Любая болезнь — это перенос химиотерапии и повышение риска, что болезнь будет прогрессировать. Пациент одним из первых у нас перешел на этот формат и лишний раз в поликлинику больше не приходит", — объяснила врач.

Главный врач горбольницы № 10 Константин Печеников / Фото: amic.ru

Формат нравится и пациентам, и врачам

Главный врач горбольницы № 10 Константин Печеников уверен, что со временем телемедицинские консультации будут становиться все более востребованными у пациентов.

"С этого года начали активно заниматься телемедициной "врач — пациент". В октябре уже провели 243 консультации. Думаю, к концу года выйдем на 2,5 тысячи. Отзывы идут хорошие — пациентам удобно. И врачам тоже. А когда всем удобно, это точно будет работать дальше и развиваться. Начали со взрослых, но уже подключаем и детей. Главное — не торопиться и вводить изменения поэтапно", — рассказал Печеников.Необходимым оборудованием и программным обеспечением снабдили уже все поликлиники Алтайского края, рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно‑аналитического центра Андрей Рыбаков. Так что формат ТМК доступен жителям по всему региону. При этом специалист подчеркнул, что пока наиболее активно нововведением пользуются городские жители.

Всего с начала года в крае провели уже более 82 тысяч телемедицинских консультаций, сообщили в алтайском Минздраве.