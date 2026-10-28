Новый квартал на улице Просторной объединит шесть домов, а во дворах появятся площадки для спорта, детских игр и отдыха

28 октября 2026, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFH95c5G

ЖК "Флагман" / Фото: ГК "Алгоритм"

В Барнауле начали продавать квартиры во втором и третьем корпусах ЖК "Флагман" на улице Просторной, 396. ГК "Алгоритм" предлагает два варианта — кирпичную девятиэтажку и 17-этажный панельный дом с видовыми квартирами. Первый корпус уже готовят к сдаче: строители отделывают фасады и внутренние помещения, благоустраивают территорию. Новые здания дополнят современный жилой квартал, в котором девелопер предусмотрел разные планировки, удобные входные группы и комфортные места для отдыха.

Кирпич или панель

Второй корпус — это кирпичный дом из трех девятиэтажных секций на 188 квартир. Здесь можно выбрать студию, однокомнатный вариант или семейное жилье с просторной кухней-гостиной.

В оформлении фасадов архитекторы сочетают серый и бирюзовый цвета. Разные фактуры отделочных материалов подчеркнут геометрию здания, а декоративная подсветка добавит выразительности вечером. Кондиционеры разместят в специальных корзинах, чтобы сохранить аккуратный внешний вид.

Для жителей предусмотрели сквозные входы, колясочные и помещения для консьержа или охраны. Для сезонных вещей будут 50 индивидуальных кладовых, до которых можно добраться на лифте. На первых этажах также появятся коммерческие площади с отдельными входами. В будущем их смогут занять магазины, кафе, студии и другие сервисы.

Третий корпус — односекционный 17-этажный дом на 167 квартир. Покупателям доступны студии, двух- и трехкомнатные варианты.

ЖК "Флагман" / Фото: ГК "Алгоритм"

Дом возведут по панельной технологии. Для наружных стен подвала, первого и жилых этажей используют железобетонные конструкции толщиной 160 мм. Сохранить тепло помогут минераловатные плиты, которые разместят в системе навесного вентилируемого фасада или под декоративной штукатуркой.

Основным цветом здания станет оранжевый. Его дополнят серые элементы и облицовочный камень. Здесь также предусмотрели архитектурную подсветку и специальные места под кондиционеры.

В доме будут сквозная входная группа, колясочная и даже лапомойка для домашних питомцев. Два грузовых лифта по 1000 кг каждый помогут перевезти мебель и другие крупные вещи. На подземном уровне разместят 11 кладовых и паркинг на 117 машино-мест. Оттуда лифт доставит жителей прямо на нужный этаж, поэтому возвращаться домой с тяжелыми покупками будет удобнее.

Дворы только для отдыха

Всего "Флагман" объединит шесть домов. Трехсекционные девятиэтажки расположат вдоль улиц М. Евдокимова, А. Мельникова и Просторной, а 17-этажные башни займут внутреннюю часть квартала.

Шесть корпусов возведут так, чтобы между ними оставалось много свободного пространства, а у жителей не возникало ощущения тесной застройки. Между зданиями останется достаточно места для безопасных прогулок, детских игр и спорта. Здесь появятся просторные дворы, а пройти к подъездам можно будет как с улицы, так и со внутренней территории комплекса. Автомобили во дворы не пустят — проезд сохранят только для спецтехники. Личный транспорт можно будет оставить на открытых парковках по внешнему периметру или под землей.

Между первым и вторым корпусами обустроят мультиспортивную арену. На ней жители смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол. Тут же установят воркаут-комплексы и тренажеры.

ЖК "Флагман" / Фото: ГК "Алгоритм"

Рядом магазины, в планах — школы и детсады

Одно из преимуществ ЖК "Флагман" — близость к Павловскому тракту, одной из главных магистралей Барнаула. Благодаря удобной транспортной развязке жители смогут легко добираться до центра и других районов города как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.

Рядом находится ТРК "Арена", где можно пройтись по магазинам и провести свободное время. Неподалеку работают строительные гипермаркеты — будущим новоселам не придется далеко ездить за отделочными материалами и товарами для ремонта.

По соседству уже заселены современные жилые комплексы, а район продолжает развиваться. Поэтому застройщик уделяет внимание и социальной инфраструктуре. ГК "Алгоритм" разработала проект детского сада между "Флагманом" и ЖК "Колумб". Документация прошла экспертизу, после чего компания передала ее для дальнейшей реализации.

Кроме того, девелопер взял на себя расходы и обязательства по подготовке и согласованию проектов крупных образовательных кластеров, в состав которых войдут школы и дошкольные учреждения. Они должны обеспечить дополнительные места для детей.

ЖК "Флагман" / Фото: ГК "Алгоритм"

Как купить квартиру в ЖК "Флагман"

Выбрать жилье в ЖК "Флагман" помогут специалисты ГК "Алгоритм". Они расскажут об особенностях планировок и подберут подходящий вариант — от компактной студии до семейной квартиры с просторной кухней-гостиной.

Покупателям доступны ипотека, полная оплата, материнский капитал, рассрочка под 0% от застройщика и бесплатное бронирование.

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Офисы продаж ГК "Алгоритм" в Барнауле:

пр. Социалистический, 54

ул. Балтийская, 103

Павловский тракт, 196, к. 1/1Застройщик — ООО СЗ "Алгоритм-Строй". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайтах банков-партнеров: ПАО "Сбербанк", ПАО Банк ВТБ, АО "Альфа-Банк", АО "Банк ДОМ.РФ".

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