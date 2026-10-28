Жительница Алтая перечислила мошенникам миллион и разрешила распоряжаться имуществом
Женщина осуществила шесть переводов на разные счета, чтобы "сохранить" деньги
28 октября 2026, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае мошенник обманул жительницу Романовского района, представившись сотрудником пенсионного фонда, сообщает региональное МВД.
"Под предлогом записи в пенсионный фонд убедил продиктовать код, поступивший в мессенджере, после чего женщина самостоятельно осуществила шесть переводов на разные счета — для «сохранения» денежных средств", — рассказали в ведомстве.
После этого женщина зашла на сайт "Госуслуги" и увидела прикрепленную доверенность о разрешении распоряжаться ее имуществом. А в разделе "Транспорт" была пометка, что ее автомобиль "Тойота" находится под залогом. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.
Ранее житель Алтайского края отправил мошенникам почти 2 млн рублей и десять дней ждал японский кроссовер. Мужчина нашел в одном из мессенджеров группу по приобретению и доставке машин.
10:56:02 28-10-2026
Иногда жене не можешь 1500р перевести по номеру телефона на продукты, банк блочит и звонит подтвердить операцию.
А тут целый банк пуляет деньги пенсионерки направо и налево ещё и тачку в залог взял.
Мне кажется банки заодно с мошенниками - думают как вместе облапошить пенсов.
12:06:04 28-10-2026
Гость (10:56:02 28-10-2026) Иногда жене не можешь 1500р перевести по номеру телефона на ... америку ля открыл...
11:02:08 28-10-2026
ага, значит не в тайге живёт и интернет есть, если в госуслуги зашла... это уже диагноз, похоже
13:49:41 28-10-2026
а если бы они ей еще сказали что для дела надо переспать? она бы легла????
19:12:15 28-10-2026
Гость (13:49:41 28-10-2026) а если бы они ей еще сказали что для дела надо переспать? он... недавно слышала историю одного парня, убившего арендодателя, якобы по указанию мошенников. и ещё историю девушки, которая несколько дней круглосуточно вела трансляцию своей жизни: как моется, как ходит в туалет итд.