Женщина осуществила шесть переводов на разные счета, чтобы "сохранить" деньги

28 октября 2026, 10:20, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае мошенник обманул жительницу Романовского района, представившись сотрудником пенсионного фонда, сообщает региональное МВД.

"Под предлогом записи в пенсионный фонд убедил продиктовать код, поступивший в мессенджере, после чего женщина самостоятельно осуществила шесть переводов на разные счета — для «сохранения» денежных средств", — рассказали в ведомстве.

После этого женщина зашла на сайт "Госуслуги" и увидела прикрепленную доверенность о разрешении распоряжаться ее имуществом. А в разделе "Транспорт" была пометка, что ее автомобиль "Тойота" находится под залогом. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Ранее житель Алтайского края отправил мошенникам почти 2 млн рублей и десять дней ждал японский кроссовер. Мужчина нашел в одном из мессенджеров группу по приобретению и доставке машин.