Японские автопроизводители уступили китайским конкурентам на рынке Европы
Китайские компании начинают развивать собственные производственные мощности в Европе
28 октября 2026, 09:00, ИА Амител
Китайские автопроизводители впервые опередили японских конкурентов по квартальным продажам на европейском рынке. По итогам третьего квартала 2026 года доля брендов из КНР достигла 12,7%, тогда как японские компании заняли 11,9%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Dataforce.
Количество регистраций автомобилей китайских марок за год увеличилось примерно вдвое. Особенно заметным выдался сентябрь, когда их рыночная доля выросла до рекордных 14,5%. Это почти на три процентных пункта больше августовского показателя. Основным двигателем продаж стали гибридные модели.
Еще пять лет назад китайские производители занимали лишь около 1% европейского авторынка. Теперь компании BYD и Chery укрепляют позиции, постепенно вытесняя японские бренды во главе с Toyota. При этом европейские концерны Volkswagen и Renault пока сохраняют лидерство.
Для японских автопроизводителей европейский рынок десятилетиями оставался одним из ключевых направлений. Toyota работает здесь с 1963 года, а Nissan выпускает автомобили на британском заводе в Сандерленде с 1986 года. Однако китайские конкуренты все активнее привлекают покупателей. Например, внедорожник Chery Jaecoo 7 становился самой продаваемой моделью в Великобритании в марте и сентябре.
Усиление китайских брендов создает дополнительные трудности и для европейских концернов. На внутреннем рынке КНР покупатели все чаще предпочитают местные марки автомобилям Volkswagen и BMW. Одновременно снижение спроса в самом Китае подталкивает производителей к расширению присутствия за рубежом.
Евросоюз пытается ограничить рост импорта китайских машин. Ранее были введены дополнительные пошлины на электромобили, а теперь обсуждаются ограничения на поставки гибридов. Кроме того, европейские власти рассматривают возможность предоставления налоговых льгот преимущественно автомобилям местного производства.
В ответ китайские компании начинают развивать собственные производственные мощности в Европе: Chery строит предприятие в Барселоне, BYD завершает создание завода в Венгрии, а Zhejiang Leapmotor Technology приступила к выпуску внедорожника B10 на площадке Stellantis в испанской Сарагосе.
09:18:07 28-10-2026
Уступили по количеству,а не по качеству
09:57:17 28-10-2026
Гость (09:18:07 28-10-2026) Уступили по количеству,а не по качеству ... ну это вопрос времение. Если Европеец покупает машина условно на 5 лет и 100 000 км пробега - тот же BYD и Chery столько прослужит, + всякие электронные новшества они внедряют быстрее чем Японцы. Да, возможно такая скорость иногда вредит надежности , но покупатель на это клюет...
"Сначала мы весь мир подсадим на дешевые Китайские вещи, а потом сделаем их дорогими" - как то так они наступают по всему миру
09:59:18 28-10-2026
Гость (09:18:07 28-10-2026) Уступили по количеству,а не по качеству ... Думаю что по качеству это спорно, да и то только временно. Скоро китайский атопром заткнёт всех за пояс.) И у нас ещё 5-ть лет назад плевались в сторону китайских машин, так же впрочем как когда-то корейских, а теперь пол города на китайцах ездит.
10:03:44 28-10-2026
Гость (09:59:18 28-10-2026) Думаю что по качеству это спорно, да и то только временно. С... А что повлияло на такой выбор граждан интересно?
10:46:06 28-10-2026
Гость (09:59:18 28-10-2026) Думаю что по качеству это спорно, да и то только временно. С... И сейчас плюёмся, а ездят на них только те, кто вообще не понимает.
09:51:04 28-10-2026
Покупка иностранного автомобиля ярко отражает что в голове у человека:
европейка - чечик хочет и ценит премиум
япошка - чечик ценит практичность, качество и ему не важно скакой стороны руль
ЧайнаАвто - денег куры не клюют и ветер в голове
15:32:04 28-10-2026
Гость (09:51:04 28-10-2026) Покупка иностранного автомобиля ярко отражает что в голове у... Зачем вы так про богатых людей, поюзают года два-три, скинут, добавят и купят новый, и премиума и практичности и качества хватит выше крыши
10:00:58 28-10-2026
и тут мы всех обогнали: у нас китайцев не 12, а 60 %
10:27:06 28-10-2026
Кто-то захватывает рынки, кто-то уступает. Какая-борьба. Можно, но зачем? Вот отожмешь рынок - потом еще уступать придется