Китайские компании начинают развивать собственные производственные мощности в Европе

28 октября 2026, 09:00, ИА Амител

Автомобили / Импорт / Транспорт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Китайские автопроизводители впервые опередили японских конкурентов по квартальным продажам на европейском рынке. По итогам третьего квартала 2026 года доля брендов из КНР достигла 12,7%, тогда как японские компании заняли 11,9%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Dataforce.

Количество регистраций автомобилей китайских марок за год увеличилось примерно вдвое. Особенно заметным выдался сентябрь, когда их рыночная доля выросла до рекордных 14,5%. Это почти на три процентных пункта больше августовского показателя. Основным двигателем продаж стали гибридные модели.

Еще пять лет назад китайские производители занимали лишь около 1% европейского авторынка. Теперь компании BYD и Chery укрепляют позиции, постепенно вытесняя японские бренды во главе с Toyota. При этом европейские концерны Volkswagen и Renault пока сохраняют лидерство.

Для японских автопроизводителей европейский рынок десятилетиями оставался одним из ключевых направлений. Toyota работает здесь с 1963 года, а Nissan выпускает автомобили на британском заводе в Сандерленде с 1986 года. Однако китайские конкуренты все активнее привлекают покупателей. Например, внедорожник Chery Jaecoo 7 становился самой продаваемой моделью в Великобритании в марте и сентябре.

Усиление китайских брендов создает дополнительные трудности и для европейских концернов. На внутреннем рынке КНР покупатели все чаще предпочитают местные марки автомобилям Volkswagen и BMW. Одновременно снижение спроса в самом Китае подталкивает производителей к расширению присутствия за рубежом.

Евросоюз пытается ограничить рост импорта китайских машин. Ранее были введены дополнительные пошлины на электромобили, а теперь обсуждаются ограничения на поставки гибридов. Кроме того, европейские власти рассматривают возможность предоставления налоговых льгот преимущественно автомобилям местного производства.

В ответ китайские компании начинают развивать собственные производственные мощности в Европе: Chery строит предприятие в Барселоне, BYD завершает создание завода в Венгрии, а Zhejiang Leapmotor Technology приступила к выпуску внедорожника B10 на площадке Stellantis в испанской Сарагосе.