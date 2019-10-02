Съедобную посуду хотят сделать туристическим брендом Алтайского края

Исследователи АлтГУ, создавшие съедобные тарелки и стаканы, предложили сделать их туристическим брендом региона, сообщают "Вести-Алтай".

Для изготовления посуды используется люпин – род растений из семейства бобовых. Он содержит белок и полезные аминокислоты.

Технология изготовления необычной посуды довольно простая. В результате переработки люпина в масла для спортивного питания остаются жмых и шелуха.

Их термически обрабатывают и прессуют, придавая форму тарелок и стаканов. Посуду отличает то, что ее можно съесть.

Ученые утверждают, что технология уже заинтересовала бизнесменов из соседних регионов. Производственная площадка сейчас позволяет им изготавливать до двух тысяч экземпляров в месяц.