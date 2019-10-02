Съедобную посуду хотят сделать туристическим брендом Алтайского края

Исследователи АлтГУ, создавшие съедобные тарелки и стаканы, предложили сделать их туристическим брендом региона, сообщают "Вести-Алтай".
Для изготовления посуды используется люпин – род растений из семейства бобовых. Он содержит белок и полезные аминокислоты.
Технология изготовления необычной посуды довольно простая. В результате переработки люпина в масла для спортивного питания остаются жмых и шелуха.
Их термически обрабатывают и прессуют, придавая форму тарелок и стаканов. Посуду отличает то, что ее можно съесть.
Ученые утверждают, что технология уже заинтересовала бизнесменов из соседних регионов. Производственная площадка сейчас позволяет им изготавливать до двух тысяч экземпляров в месяц.
Комментарии
Посуда из бобовых это жесть. Испердеться можно.
Сервис должен быть на высоте, цены, сопоставимые с качеством услуг. Тогда, может быть, туристический бизнес будет развиваться.
туристическим БРЕДОМ Алтайского края
Ну и куда можно туристировать в АК?
"местные учёные" сначала набрались бы скромности и не свистели бы об "открытии", а во вторых за одно расхотели бы пилить бюджет на пустом месте и загуглили бы "съедобная посуда" её разве что идиот не производит с чем "местных учёных" и поздравляю
вы для начала съедобную еду сделайте.
вы для начала съедобную еду сделайте.
это слишком сложно
Бийская тушенка, бийский же беломор, барнаульские полушубки, алтайский мед, твердая пшеница, и теперь - эта чушь.