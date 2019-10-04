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"Самый провокационный концерт". Как Бузова выступила в Барнауле

, ИА "Амител"
Одни зрители превозносят концерт, другие резко критикуют. Сама певица довольна
Ольга Бузова / Фото предоставлено организатором концерта

Ольга Бузова / Фото предоставлено организатором концерта

Одна из самых неоднозначных звезд российского шоу-бизнеса – телеведущая и певица Ольга Бузова – 3 октября выступила в Барнауле. Концерт с шоу-программой "Принимай меня" состоялся на сцене СК "Темп". "Зал был полон, практически "аншлаг", – рассказывают зрители. Барнаульцы так громко скандировали песни Ольги Бузовой, что порой заглушали саму певицу.   

Особенно дружно им получилось исполнить припев песни "Водица", которая после выхода клипа 4 июня 2019 года стала одним из самых популярных запросов в Рунете. После концерта звезда выложила в свой Instagram видеозапись одного из таких моментов. 

"Чтобы понять, что происходит на моих концертах, нужно на них быть", – прокомментировала видео певица.

Впрочем, отзывы о выступлении Бузовой поступают от барнаульцев самые противоречивые. Очень много признаний в любви и восхищения:

"Оля как всегда огонь. Супермегазвезда. Как выдерживает такие нагрузки? Работает как конь, и результат на лицо. Пример для многих… Какая же ты жизнерадостная, энергичная!" 

"Олечка, спасибо тебе за такое внимание и любовь, которую ты даришь фанатам. Ты единственный артист, который искренне относится к фанам, а мы любим тебя взамен все больше и больше".

Но также много и критики.

"Звук ужасный. Экран капец. Шоу нет", – выложила storis с концерта в Instagram барнаульская радиоведущая Кира Миронова.

"У нас такое поколение растет, которое считает это музыкой! Скоро все театры и оперные залы разорятся, зато на таких суперпопулярных исполнителей будут ходить", – поделилась печалью одна из подписчиц ИА "Амител" в Instagram.

"Самый провокационный концерт этой осени, – отметил барнаульский ведущий мероприятий Иван Соболев. – Более двух тысяч счастливых лиц. Сорванные голоса и поток нескончаемых эмоций. Так в чем же феномен Бузовой?".

А что Бузова?

Сама же Бузова в своем аккаунте в Instagram поблагодарила поклонников за теплый прием в Барнауле.

"Нет слов... Спасибо за такой теплый прием. Навсегда ваша, Оля", – написала артистка.  

 

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.10.2019 09:30
- гость -

две тыщщи , многовато на город неадекватов

4.10.2019 09:31
Дядька

Посмотреть бы фото зрителей и вывесить на стенде..... (название придумайте сами.)

4.10.2019 09:39
- гость -

Д.Б.--------------- Как ЭТО можно слушать и тем более смотреть, да еще и за деньги?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4.10.2019 09:44
- гость -

Посмотреть бы фото зрителей и вывесить на стенде

Люди! Там-же видно,что одни тинейджеры сопливые.В таком возрасте,любая столичная "штучка" идет на ура.В мои годы,такая же толпа сопливиц ломилась на "Лаковый май" с ревом и плачам.К музыке это не имеет вообще никакого отношения...))

4.10.2019 10:01
- гость -

она еще и поёт чтоли?

4.10.2019 10:02
Кот.Без сапог.

Люди! Там-же видно,что одни тинейджеры сопливые.В таком возрасте,любая столичная "штучка" идет на ура.В мои годы,такая же толпа сопливиц ломилась на "Лаковый май" с ревом и плачам.К музыке это не имеет вообще никакого отношения...))

Так это их дети.

4.10.2019 10:29
- гость -

Одни зрители превозносят концерт, другие резко критикуют. Сама певица довольна

"Певица" - так правильно.

4.10.2019 10:46
Нати

Да уж, едросовский электорат подрастает!!!

4.10.2019 10:50
Я

Только не называйте ее певицей

4.10.2019 10:55
- гость -

О, великие ценители музыкальных произведений подъехали.
Вечером не забудьте включить радио Шансон или какое-нибудь радиво Дача по дороге домой. Автомобилиии-автомобилиии, буквально всеее заполонииилиии...
Золотые куполааа и так далее.
Олечка поёт обычные песенки, ничем не примечательные. Как и 90% остального репертуара любой радиостанции. Все в автотюне, хорошей минусовке и в целом звучании на твердую троечку. Такое все слушают.

4.10.2019 11:06
- гость -


4.10.2019 10:55
- гость -
выдыхай и иди дальше слушай свои поющие трусы

4.10.2019 11:09
- гость -

4.10.2019 11:06
- гость -
___
Что простите?
Я не слушаю Бузову, если будет играть где-то, то с яростным видом бегать тоже не стану, с криками выключить.

4.10.2019 11:24
- гость -

4.10.2019 11:09
- гость - Ну и правильно продолжайте слушать. Обычно люди избирательны в своих вкусах, все подряд не едят. Если вы из другой категории, едите все что вам дают и в том числе помои, то это ваш выбор. И я бы этим не гордился.

4.10.2019 11:29
- гость -

4.10.2019 11:24
- гость -
Как ваши комменты соотносятся с моими непонятно, ну да и фиг с ним. У вас забрало упало при виде Олечки. ))

4.10.2019 11:31
- гость -

Олечки.. уу фанат тут течет..отмокает

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