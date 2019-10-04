"Самый провокационный концерт". Как Бузова выступила в Барнауле

Одна из самых неоднозначных звезд российского шоу-бизнеса – телеведущая и певица Ольга Бузова – 3 октября выступила в Барнауле. Концерт с шоу-программой "Принимай меня" состоялся на сцене СК "Темп". "Зал был полон, практически "аншлаг", – рассказывают зрители. Барнаульцы так громко скандировали песни Ольги Бузовой, что порой заглушали саму певицу.

Особенно дружно им получилось исполнить припев песни "Водица", которая после выхода клипа 4 июня 2019 года стала одним из самых популярных запросов в Рунете. После концерта звезда выложила в свой Instagram видеозапись одного из таких моментов.

"Чтобы понять, что происходит на моих концертах, нужно на них быть", – прокомментировала видео певица.

Впрочем, отзывы о выступлении Бузовой поступают от барнаульцев самые противоречивые. Очень много признаний в любви и восхищения:

"Оля как всегда огонь. Супермегазвезда. Как выдерживает такие нагрузки? Работает как конь, и результат на лицо. Пример для многих… Какая же ты жизнерадостная, энергичная!"

"Олечка, спасибо тебе за такое внимание и любовь, которую ты даришь фанатам. Ты единственный артист, который искренне относится к фанам, а мы любим тебя взамен все больше и больше".

Но также много и критики.

"Звук ужасный. Экран капец. Шоу нет", – выложила storis с концерта в Instagram барнаульская радиоведущая Кира Миронова.



"У нас такое поколение растет, которое считает это музыкой! Скоро все театры и оперные залы разорятся, зато на таких суперпопулярных исполнителей будут ходить", – поделилась печалью одна из подписчиц ИА "Амител" в Instagram.

"Самый провокационный концерт этой осени, – отметил барнаульский ведущий мероприятий Иван Соболев. – Более двух тысяч счастливых лиц. Сорванные голоса и поток нескончаемых эмоций. Так в чем же феномен Бузовой?".

А что Бузова?

Сама же Бузова в своем аккаунте в Instagram поблагодарила поклонников за теплый прием в Барнауле.

"Нет слов... Спасибо за такой теплый прием. Навсегда ваша, Оля", – написала артистка.