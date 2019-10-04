Единороссы выгнали из партии дерзкого бийского депутата

Политсовет Бийского отделения "Единой России" (ЕР) 3 октября принял решение сделать замечания депутатам гордумы Николаю Белозёрову, Евгению Беляеву и Олесе Тырышкиной, а Руслана Курасова – исключить из партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения. Именно они, считают в ЕР, виновники срыва августовской сессии гордумы.

22 августа, напомним, сразу после начала заседания думы депутат-единоросс Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. В этот день планировалось обсудить вопрос о лишении четырех депутатов полномочий из-за их ошибок в декларациях.

Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, кворума не набралось – сессия была сорвана.

В "Единой России" позже пришли к выводу: Белозёров, Беляев и Тырышкина не выполнили решения фракции, принятые до заседания думы, и эта несогласованность привела как к срыву заседания, так и к дестабилизации работы представительного органа. За это им и объявили замечание.

А Руслан Курасов позволял себе выступать в СМИ с высказываниями, дискредитирующими партию. Его исключили из ЕР.

"Что касается Николая Белозёрова, Евгения Беляева и Олеси Тырышкиной, то, уверен, мы дальше будем сотрудничать, и нивелируем возникшие противоречия, чтобы они не влияли на имидж партии, работу фракции и думы в целом", – сказал спикер думы, лидер бийских единороссов Сергей Ларейкин.

Ранее ему самому президиум регионального политсовета объявил предупреждение за нарушение регламента думы.

Добавим, что в апреле два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за ошибок в декларациях, оба от партии "Единая Россия".