Концертный директор Заворотнюк опроверг ее скорое выступление

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что актриса скоро даст публичное выступление на одном из федеральных каналов, где она расскажет о своем здоровье.

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", – ответил на вопрос корреспондента РБК Христов.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.

По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.

Многие представители шоу-бизнеса решили поддержать артистку. Правда, не у всех это получилось удачно. Так, Анастасия Волочкова в своем Instagram призвала молиться о душе Заворотнюк и вызвала волну возмущения. Под записью ей разъяснили, что о душе молятся только когда человек умирает.