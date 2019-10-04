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"Главное, у нас есть крыша". Барнаульскую пятиэтажку отремонтировали после пожара

, ИА "Амител"
Пятиэтажка на Северном Власихинском проезде, 60, стоит под новой крышей, но квартиры и подъезды еще предстоит отремонтировать

Новая кровля дома на Северном Власихинском проезде, 60 / Фото: barnaul.org, Вячеслав Дейнега

На пятиэтажном доме №60 на Северном Власихинском проезде почти построили новую крышу взамен сгоревшей три месяца назад. Работы финансировали из бюджета Барнаула, и жильцы довольны результатом. Но, говорят они, еще предстоит восстанавливать подъезды и пострадавшие квартиры. Это уже за свой счет.

На встрече с журналистами Анатолий Бенс, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, рассказал: крышу для восьмиподъездного пятиэтажного дома почти достроили. Рабочие демонтировали сгоревшие конструкции, возвели противопожарную стену, разделяющую пространства на два изолированных помещения. Затем установили новые стропила, пропитанные огне- и биозащитным составом, накрыли их кровельным материалом.

Полностью закончить работы должны были 1 октября. Небольшая заминка связана с тем, что подрядчику приходится убирать утеплитель (шлак), после того как кровлю  закрыли. Его следовало вывезти в первую очередь, но сразу после пожара начались дожди. Жители боялись, что их квартиры опять зальет. 

Взамен шлака подрядчик "РСО плюс" уложит минплиту. "Это легкий материал. Он не боится воды и лучше держит тепло, – рассказал Алексей Гостевских, замруководителя "РСО плюс". По его оценкам, на оставшиеся работы нужно еще около двух недель. 

Жильцы благодарны мэрии за выделенные средства на строительство крыши (11 млн рублей), но многим еще предстоит отремонтировать квартиры. Некоторым придется запастись десятками тысяч рублей, полагает Галина Хвощинская, жительница дома № 60 на Северном Власихинском проезде. Также впереди восстановление подъездов, пострадавших от дыма и воды. "Но главное, у нас есть крыша", – говорит Галина Хвощинская.

 

"Мы подсчитываем общедомовой ущерб. <...> На общедомовом собрании мы приняли решение собрать целевой взнос на оставшиеся восстановительные работы", – рассказала Галина Хвощинская. Чтобы получить деньги для ремонта квартир, жильцы также обращаются в соцзащиту, но на их восстановление выделяют очень скромные суммы.

Также она отмечает, что после пожара не решена одна из вскрывшихся проблем: тротуары по-прежнему заставлены автомобилями. В случае ЧП спецтехнике сложно попасть в подобные дворы. "Мы не знаем, как решить эту проблему. Мы не можем запретить людям парковаться во дворе", – подчеркивает она. 

Что произошло

Вечером 10 июля в пятиэтажном доме №60 на Северном Власихинском проезде вспыхнул пожар: горела квартира на пятом этаже в седьмом подъезде. Огонь  перекинулся на крышу, которая вся выгорела.

Это произошло в том числе и потому, что пожарным расчетам пришлось потратить много времени, чтобы подъехать к дому. Им помешали припаркованные автомобили. Некоторые машины мужчины переносили на газон руками. 

Из-за того что у крыши восьмиподъездного дома не оказалось противопожарной стены, она сгорела полностью. Пострадали квартиры рядом с очагом возгорания, а также на первых этажах: в них по вентиляции залетали угли. 

В результате ЧП пострадал один мужчина, который отравился угарным газом. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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