Неосторожное обращение с огнем — такую версию пожара в барнаульской жилой пятиэтажке назвали порталу Amic.ru в МЧС Алтайского края.

"Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Возгорание началось в конкретной квартире, огонь на дом пошел с балкона этой квартиры", — сообщили в МЧС.

Представитель ведомства добавил, что будут проверять все версии, в том числе и неисправность проводки. Но пока это не основная версия. Для установления причин будет проведена экспертиза. Как передает с места ЧП корреспондент Amic.ru, местные жители рассказывают, что пожар начался в квартире 110 на пятом этаже. Там, якобы, живет мужчина пенсионного возраста, злоупотреблявший алкоголем и курением

В МЧС уточнили, что хозяином квартиры предположительно является мужчина, который пострадал при пожаре и был доставлен в больницу.

Некоторые жильцы также сообщают, что во время пожара загорелась и проводка. Об этом свидетельствуют выгоревшие щитки на верхних этажах дома. Люди винят в распространении огня неисправную вентиляцию. Это информация будет проверена, но пока никаких официальных подтверждений нет.

Напомним, серьезный пожар в доме по адресу Северный Власихинской проезд, 60 вечером в среду, 10 июля. Из дома и соседних было эвакуировано несколько десятков человек. На место прибыл глава города Сергей Дугин, ситуация на контроле губернатора Виктора Томенко. В больницу доставлен только один человек. В доме сгорела крыша, огнем повреждены квартиры на пятом этаже, вода от тушения дошли и до более низких квартир.