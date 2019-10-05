Почти 50 новых машин получили алтайские школы и интернаты в День учителя

49 образовательных учреждений края получили новые автобусы и легковые автомобили 4 октября на торжественной церемонии, которая прошла накануне Дня учителя в Барнауле.

16 автобусов ГАЗ, 33 легковых автомобиля Renault Logan, Chevrolet Niva, Lada Largus получили образовательные организации из 23 районов и 7 городов региона. Новый транспорт теперь будет:

в 7 организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

в 13 центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

в 21 учреждении профобразования;

в 3 школах-интернатах;

в 2 учреждениях дополнительного образования;

в 3 краевых общеобразовательных школах.

На приобретение новых машин из бюджета региона выделили более 45 млн рублей. "Транспорт подбирался с точки зрения рентабельности, поэтому в большинстве случаев предпочтение отдавалось автобусам малой вместимости и легковым автомобилям", – отметила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

Автобусы оснащены оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, устройствами ограничения скорости и проблесковыми маячками: этого требуют нормы и правила технического регламента.

"Получение нового транспорта очень важно для нас, – сказала Галина Чикильдик, директор Ребрихинского профессионального лицея. – "Газели" нужны, чтобы была возможность, например, участвовать в спортивных соревнованиях, других мероприятиях. Чтобы ездить в учебные хозяйства, мы живем в сельской местности, и нам нужно как-то туда добираться. Чтобы вывозить детей на конференции. Давно такой техники не было. Ее выделение нам – прекрасный подарок ко Дню учителя".

Среди учреждений, получивших легковые автомобили, были те, у которых есть филиалы, для них автомобильное сообщение очень важно.

Кроме того, многие образовательные организации, получившие машины, работают с маломобильными детьми, и для их перевозки предпочтительнее именно легковые автомобили.

Ключи от машин и документы представителям образовательных организаций вручила заместитель председателя правительства края Ирина Долгова. По ее словам, транспорт позволит безопасно и комфортно перевозить учеников и воспитанников, доставлять их на учебные занятия.

"Выражаю надежду, что эти автомобили позволят сделать наши образовательные учреждения более мобильными, и они смогут в полной мере участвовать как в муниципальных, так и в краевых мероприятиях. Очень на это надеюсь", – сказала Ирина Долгова.

Она также подчеркнула, что правительство края и в дальнейшем будет уделять большое внимание обеспечению транспортом образовательных организаций региона.

Напомним, ранее в министерстве образования Алтайского края сообщали, что на обновление школьного автопарка из краевого бюджета в 2019 году выделено 93 млн рублей.

А 9 сентября стало известно, что регион получит 22 школьных автобуса за счет средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.