Почти 50 новых машин получили алтайские школы и интернаты в День учителя

49 образовательных учреждений края получили новые автобусы и легковые автомобили 4 октября на торжественной церемонии, которая прошла накануне Дня учителя в Барнауле.
16 автобусов ГАЗ, 33 легковых автомобиля Renault Logan, Chevrolet Niva, Lada Largus получили образовательные организации из 23 районов и 7 городов региона. Новый транспорт теперь будет:
- в 7 организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- в 13 центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- в 21 учреждении профобразования;
- в 3 школах-интернатах;
- в 2 учреждениях дополнительного образования;
- в 3 краевых общеобразовательных школах.
На приобретение новых машин из бюджета региона выделили более 45 млн рублей. "Транспорт подбирался с точки зрения рентабельности, поэтому в большинстве случаев предпочтение отдавалось автобусам малой вместимости и легковым автомобилям", – отметила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.
Автобусы оснащены оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, устройствами ограничения скорости и проблесковыми маячками: этого требуют нормы и правила технического регламента.
"Получение нового транспорта очень важно для нас, – сказала Галина Чикильдик, директор Ребрихинского профессионального лицея. – "Газели" нужны, чтобы была возможность, например, участвовать в спортивных соревнованиях, других мероприятиях. Чтобы ездить в учебные хозяйства, мы живем в сельской местности, и нам нужно как-то туда добираться. Чтобы вывозить детей на конференции. Давно такой техники не было. Ее выделение нам – прекрасный подарок ко Дню учителя".
Среди учреждений, получивших легковые автомобили, были те, у которых есть филиалы, для них автомобильное сообщение очень важно.
Кроме того, многие образовательные организации, получившие машины, работают с маломобильными детьми, и для их перевозки предпочтительнее именно легковые автомобили.
Ключи от машин и документы представителям образовательных организаций вручила заместитель председателя правительства края Ирина Долгова. По ее словам, транспорт позволит безопасно и комфортно перевозить учеников и воспитанников, доставлять их на учебные занятия.
"Выражаю надежду, что эти автомобили позволят сделать наши образовательные учреждения более мобильными, и они смогут в полной мере участвовать как в муниципальных, так и в краевых мероприятиях. Очень на это надеюсь", – сказала Ирина Долгова.
Она также подчеркнула, что правительство края и в дальнейшем будет уделять большое внимание обеспечению транспортом образовательных организаций региона.
Напомним, ранее в министерстве образования Алтайского края сообщали, что на обновление школьного автопарка из краевого бюджета в 2019 году выделено 93 млн рублей.
А 9 сентября стало известно, что регион получит 22 школьных автобуса за счет средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
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