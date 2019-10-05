Названо время реакции алтайского комплекса СПРН на ядерный удар по России

В случае ядерного нападения на Россию все направления, с которых может начаться атака, контролирует система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Один из таких комплексов находится в Алтайском крае.

Начальник штаба 15-й армии особого назначения ВКС России генерал-майор Анатолий Нестечук рассказал в эфире "Эха Москвы", что благодаря таким системам у руководства страны будет достаточно времени для принятия решения об ответном ударе.

"Подлетное время разное в зависимости от того, откуда летит, как летит. Но в целом времени достаточно. Это не минуты, не десятки минут... более десятков минут, так скажем", — сказал Нестечук.

Согласно российской военной доктрине, ядерное оружие может быть применено лишь в качестве ответного удара. Направления, с которых может произойти нападение, контролирует система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В нее входит спутники орбитальной группировки, дальние радары контроля воздушного пространства, системы наблюдения за ближним космосом. Так что старт ракет, особенно массовый, немедленно вызовет срабатывание системы.

Такие комплексы уже несут боевое дежурство в Алтайском крае, в Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

Напомним, на Алтае строительство радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении (РЛС СПРН) типа "Воронеж-ДМ" началось в 2013 году. Переговоры о строительстве начались в 2010 году. Из пяти предложенных властями региона площадок наиболее подходящим посчитали место возле поселка Конюхи под Барнаулом, где более 40 лет назад был расположен зенитно-ракетный дивизион.

В ближайшее время СПРН дополнят две новых радиолокационных станции в Арктике. РЛС нового поколения строятся в Мурманской области и Республике Коми.

15-я армия ВКС России занимается управлением орбитальной группировки военных спутников, фиксацией запусков баллистических ракет и контролем за ближним космосом.