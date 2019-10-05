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Алла Пугачева отчитала Билана за постоянные извинение перед самарцами

, ИА "Амител"
В ответ ей посоветовали отказаться от комментариев
Алла Пугачева/Yandex

Алла Пугачева/Yandex

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана, в которой он в очередной раз извинился перед самарцами за сорванный концерт, сообщает news.ru

"Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", — написала Примадонна.

В ответ на комментарий, Билан пообещал больше никогда не говорить об этом. 

Высказывание Пугачевой прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Он посоветовал ей "держать язык за зубами". По словам критика, Пугачева должна демонстрировать пример отношения к зрителю, за счет которого артисты ведут "роскошную жизнь". Он отметил, что мероприятие должно быть качественным не смотря на его статус и добавил, что лишних извинений не бывает. 

Напомним, что Дима Билан, выступая на Дне города в Самаре вел себя неадекватно, жители города предположили, что артист был пьян. Позднее Билан признал, что выпил перед концертом и пообещал дать бесплатный концерт в городе

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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