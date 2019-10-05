Ситуацию с известным барнаульским врачом прокомментировали в Минздраве

В Минздраве прокомментировали ситуацию с известным барнаульским врачом, который живет в антисанитарных условиях.

В ведомстве сообщили, что они регулярно осматривают женщину. В частности, врачи приходили к женщине 4 октября и предлагали ей госпитализацию. Она отказывается ложиться в больницу.

Медики порекомендовали родственникам пенсионерки поспособствовать в ее госпитализации и сообщили, что будут продолжать осмотры.

Напомним, что ранее в сообществе Barnaul22 появилась информация о том, что известная в прошлом врач-гинеколог Надежда Шадрина осталась без поддержки. После смерти сына женщина запустила себя. За ней ухаживала только соседка, которой 80 лет.

К Шадриной приходили добровольцы, которые провели уборку в квартире и купили необходимые женщине памперсы, пеленки, белье и многое другое.