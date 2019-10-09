"Страшно смотреть": очевидцы не узнали выписанную из больницы Анастасию Заворотнюк

Свидетели заметили Анастасию Заворотнюк при выписке из больницы, в которой она проходила лечение, сообщают "Дни.ру".
"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа", – рассказали очевидцы.
Предполагается, что внешность актрисы меняется из-за приема большого количества лекарств. Препараты оказывают сильное влияние на внутренние органы человека и приводят к гормональному сбою.
"Просто страшно смотреть на нее", – поделились мнением свидетели выписки.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение. Теперь она продолжит лечение в другой больнице.
Комментарии
Почему СМИ к ней прицепились?
очевидцы не узнали...
Может, перепутали?
Люди! Как вам не стыдно? Имейте сострадание к больному человеку! Её профессия - актриса, но ещё она просто человек, больная женщина, а на неё облавы устраивают. Стыдитесь, не желаю никому её участи, даже тем, кто её сейчас обсуждает, преследует.
больно смотреть - не смотри
у каждого человека своя жизнь, я думала, что идолы существуют только для малолеток без мозгов, больные люди
А что они хотели? Человек выходит из больницы, а не с курорта прилетел!
Рак заведомо неизлечим. И тут каждый выбирает сам - тихо и спокойно доживать, либо идти через чрезвычайно дорогостоящий, мучительный и очень болезненный конвейер химио- и радиотерапии со столь же болезненными операциями, в результате которых инвалидизация ускоряется в разы, как и смерть, становясь особо мучительной.
Знаю это по опыту нескольких ушедших близких, профессиональных врачей.
Родственница, бывшая зав. отделением больницы прошла через операции, химию и радио. Жила коротко и очень мучительно. С ней очень страдали все родственники. После смерти долго выплачивали огромные долги.
Родственник, рентгенолог. Узнав диагноз, не стал никуда ходить, обезболивал себя копеечным корвалолом, прожил 3 года, практически всё время на ногах, в огороде.
За неделю до смерти начал впадать в кому. Умер тихо и спокойно в семейном кругу.
Всегда есть те кого хлебом не корми а дай покудахтать
Сергеев, Вы не подумали, что своим комментарием сейчас кого-то отправили на подоконник высотки? Я прошла химию и лучевую 19 лет назад. Рецедивов не было. Рак бывает разный. Стадии и локализации -
тоже разные. А Вы сейчас вообще всем без разбора приговор вынесли.
9.10.2019 11:40
Сергеев Вы последователь Гены Малахова который мочой только лечит всех и от всего. Так нельзя.
Маша, есть люди, которые живут после диагноза рак по 20 лет и более, вообще забыв про врачей.
Диагнозы тоже бывают разные, как и диагносты!
По врачам не хожу. Во время остановился!
Лечусь только травами и по принципу Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство вашей пищей". И лечусь очень эффективно!
Впрочем, каждый выбирает сам!
Цитата: Сергеев Вы последователь Гены Малахова который мочой только лечит всех и от всего. Так нельзя.
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Не надо опошлять Малахова!
После шока от своих "диагнозов" я очень много читал натуропатов, в том числе Малахова.
Более того, с ним переписывался.
Свои взгляды на уринотерапию он давным-давно пересмотрел.
У него полным-полно концепций и протоколов, которые спасали людей без операций и лекарств еще в 19 веке.
Убедился на себе - земская медицина 19-го века очень эффективна!
У него полным-полно концепций и протоколов, которые спасали людей без операций и лекарств еще в 19 веке.
Огурец от геморроя?
Да отстали бы уже от человека! Звезда, не звезда, она человек. Никогда не фанател от Анастасии как от актрисы, но, конечно, желаю выздоровления и сил родным и близким.
Актрисы и актеры, любые публичные люди делают свой выбор стать публичными людьми или не стать. Если выбрал "стать" - будешь им вне зависимости от обстоятельств. Хотел блистать перед объективом молодым, красивым и здоровым - будь готов предстать перед тем же объективом больным, старым, некрасивым. Ничего личного. Всем - здоровья.