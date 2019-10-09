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"Страшно смотреть": очевидцы не узнали выписанную из больницы Анастасию Заворотнюк

, ИА "Амител"
Люди заметили актрису при выписке
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Свидетели заметили Анастасию Заворотнюк при выписке из больницы, в которой она проходила лечение, сообщают "Дни.ру".

"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа", – рассказали очевидцы. 

Предполагается, что внешность актрисы меняется из-за приема большого количества лекарств. Препараты оказывают сильное влияние на внутренние органы человека и приводят к гормональному сбою. 

"Просто страшно смотреть на нее", – поделились мнением свидетели выписки. 

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение. Теперь она продолжит лечение в другой больнице. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.10.2019 10:59
- гость -

Почему СМИ к ней прицепились?

9.10.2019 11:07
- гость -

очевидцы не узнали...

Может, перепутали?

9.10.2019 11:20
ещё гость

Люди! Как вам не стыдно? Имейте сострадание к больному человеку! Её профессия - актриса, но ещё она просто человек, больная женщина, а на неё облавы устраивают. Стыдитесь, не желаю никому её участи, даже тем, кто её сейчас обсуждает, преследует.

9.10.2019 11:32
- гость -

больно смотреть - не смотри

9.10.2019 11:35
гость

у каждого человека своя жизнь, я думала, что идолы существуют только для малолеток без мозгов, больные люди

9.10.2019 11:35
- гость -

А что они хотели? Человек выходит из больницы, а не с курорта прилетел!

9.10.2019 11:40
Сергеев

Рак заведомо неизлечим. И тут каждый выбирает сам - тихо и спокойно доживать, либо идти через чрезвычайно дорогостоящий, мучительный и очень болезненный конвейер химио- и радиотерапии со столь же болезненными операциями, в результате которых инвалидизация ускоряется в разы, как и смерть, становясь особо мучительной.
Знаю это по опыту нескольких ушедших близких, профессиональных врачей.
Родственница, бывшая зав. отделением больницы прошла через операции, химию и радио. Жила коротко и очень мучительно. С ней очень страдали все родственники. После смерти долго выплачивали огромные долги.
Родственник, рентгенолог. Узнав диагноз, не стал никуда ходить, обезболивал себя копеечным корвалолом, прожил 3 года, практически всё время на ногах, в огороде.
За неделю до смерти начал впадать в кому. Умер тихо и спокойно в семейном кругу.

9.10.2019 11:44
- гость -

Всегда есть те кого хлебом не корми а дай покудахтать

9.10.2019 12:27
Маша

Сергеев, Вы не подумали, что своим комментарием сейчас кого-то отправили на подоконник высотки? Я прошла химию и лучевую 19 лет назад. Рецедивов не было. Рак бывает разный. Стадии и локализации -
тоже разные. А Вы сейчас вообще всем без разбора приговор вынесли.

9.10.2019 12:40
- гость -

9.10.2019 11:40
Сергеев Вы последователь Гены Малахова который мочой только лечит всех и от всего. Так нельзя.

9.10.2019 12:43
Сергеев

Маша, есть люди, которые живут после диагноза рак по 20 лет и более, вообще забыв про врачей.
Диагнозы тоже бывают разные, как и диагносты!
По врачам не хожу. Во время остановился!
Лечусь только травами и по принципу Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство вашей пищей". И лечусь очень эффективно!
Впрочем, каждый выбирает сам!

9.10.2019 12:49
Сергеев

Цитата: Сергеев Вы последователь Гены Малахова который мочой только лечит всех и от всего. Так нельзя.
----------
Не надо опошлять Малахова!
После шока от своих "диагнозов" я очень много читал натуропатов, в том числе Малахова.
Более того, с ним переписывался.
Свои взгляды на уринотерапию он давным-давно пересмотрел.
У него полным-полно концепций и протоколов, которые спасали людей без операций и лекарств еще в 19 веке.
Убедился на себе - земская медицина 19-го века очень эффективна!

9.10.2019 12:55
- гость -

У него полным-полно концепций и протоколов, которые спасали людей без операций и лекарств еще в 19 веке.

Огурец от геморроя?

9.10.2019 13:19
Гость

Да отстали бы уже от человека! Звезда, не звезда, она человек. Никогда не фанател от Анастасии как от актрисы, но, конечно, желаю выздоровления и сил родным и близким.

9.10.2019 13:24
Злая гостья

Актрисы и актеры, любые публичные люди делают свой выбор стать публичными людьми или не стать. Если выбрал "стать" - будешь им вне зависимости от обстоятельств. Хотел блистать перед объективом молодым, красивым и здоровым - будь готов предстать перед тем же объективом больным, старым, некрасивым. Ничего личного. Всем - здоровья.

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