Киновселенная "Матрицы" получит два новых фильма

Компания Warner Bros. разрабатывает два новых фильма по вселенной "Матрицы", сообщают "Известия".
В студии отметили, что ни один из них не будет перезапуском.
Сценарист Зак Пенн рассказал, что работает над приквелом "Матрицы", а режиссер Лана Вачовски (ранее Лоуренс Вачовски) уже занимается сиквелом.
В августе 2019 года сообщалось, что съемки четвертого фильма "Матрица" начнутся в 2020 году. Роли Нео и Тринити исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Кто сыграет Морфеуса, роль которого в оригинальных фильмах исполнил Лоуренс Фишберн, неизвестно. Детали сюжета новой картины и подробности съемок не сообщаются.
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