Объем срочных вкладов барнаульцев в ПСБ вырос на 32%

По итогам июля доля таких сбережений в общем объеме средств горожан достигла 38,5%

03 августа 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJXP8Ed

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула стали активнее размещать деньги на срочных вкладах. По итогам июля 2026 года объем таких сбережений в ПСБ превысил прошлогодний показатель на 32%. Доля срочных вкладов в общей сумме средств барнаульских клиентов достигла 38,5%.

Положительную динамику банк фиксирует и в целом по Алтайскому краю. За год объем пассивов физических лиц увеличился на 46%. Депозиты и накопительные счета сформировали половину розничного портфеля. С июля 2025 года сумма средств на этих продуктах выросла на 16%.

В ПСБ связывают интерес клиентов к классическим инструментам с их стабильной доходностью. При этом наиболее востребованными у жителей Барнаула остаются вклады на короткий срок.

«Самыми востребованными у барнаульцев остаются краткосрочные вклады как наиболее надежный и гибкий сберегательный инструмент. Мы улучшили условия по вкладам для максимизации дохода и оптимального управления бюджетом в сегодняшней ситуации», — отметила заместитель регионального директора ПСБ в Барнауле Наталья Колесникова.

Банк предлагает несколько вариантов для размещения сбережений. В линейку входят продукты с капитализацией процентов, пополнением счета и возможностью снятия средств. Для новых клиентов, пенсионеров и владельцев зарплатных карт действуют повышенные ставки.

ПАО "Банк ПСБ", универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия)

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