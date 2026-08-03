Время для обновления. В Kerama Marazzi снизили цены на весь ассортимент

С 7 по 17 августа 2026 года в магазине действует скидка 20% на плитку, керамогранит, сантехнику, обои и мебель для ванной

03 августа 2026, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGF3PV3

Визуализация проекта / Иллюстрация предоставлена ООО "Сибирь-Керама"

Дом хранит самые теплые моменты: утренний кофе на кухне, семейные вечера, смех детей и встречи с близкими. Создать для них красивое и удобное пространство поможет акция Kerama Marazzi. С 7 по 17 августа 2026 года покупатели могут получить скидку 20% на весь ассортимент фирменного магазина.

Интерьер без лишних компромиссов

Ремонт формирует пространство, в котором семья проводит большую часть времени. Плитка, сантехника, мебель и цветовые решения каждый день влияют на комфорт и настроение. Скидка 20% помогает выбрать подходящие материалы и не сокращать задуманный проект из-за бюджета.

Kerama Marazzi выпускает продукцию на современных заводах в России, что обеспечивает прекрасную геометрию, стойкость цвета и долговечность. Вы получаете материалы, которые надолго сохранят безупречный вид.

Визуализация проектов / Иллюстрации предоставлены ООО "Сибирь-Керама"

В фирменном магазине представлены готовые интерьерные решения, в которых плитка, мебель и сантехника собраны в единые композиции. Покупатели могут выбрать готовый вариант и адаптировать его под особенности своей квартиры.

Сначала проект, затем ремонт

Заранее представить, как плитка, обои или мебель будут смотреться в конкретном помещении, не всегда просто. Поэтому покупателям доступна бесплатная 3Д-визуализация будущего интерьера.

Для подготовки проекта нужно прийти в магазин с планом помещения. Специалисты подберут материалы и покажут, как выбранные коллекции будут выглядеть в ванной, на кухне или в другой комнате. В проекте можно оценить сочетание цветов, расположение элементов и освещение.

Визуализация проектов / Иллюстрации предоставлены ООО "Сибирь-Керама"

Что входит в акцию

Скидка 20% действует на весь ассортимент:

керамическую плитку и керамогранит, включая новинки 2026 года;

мозаику и декоративные элементы;

раковины, смесители и душевые кабины;

обои для стен;

мебель и аксессуары для ванных комнат.

Скидка применяется автоматически при оформлении покупки. Количество товаров ограничено. Акция не суммируется с другими специальными предложениями. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Фирменный магазин Kerama Marazzi

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94б

Тел.: +7 (385) 259-02-25

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Сайт

ОО "СИБИРЬ-КЕРАМА". ОГРН 1165476075500. Адрес: 630017, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Военная, дом 9/2, помещение 1.

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