"Мама не разрешает": ЗАГСу пришлось отвечать на странный запрос от МВД

Какой вопрос, тако и ответ / Фото: vk.com/lenorman_club
В соцсети попал интересный документ, согласно которому полиция Дзержинска запросила у местного ЗАГСа информацию о наличии детей у мужчины, которого подозревают в уголовном преступлении.
"Если нет, то по какой причине?" — поставили сотрудники полиции задачу выяснить причины отсутствия детей.
Проигнорировать запрос было нельзя, поэтому в ЗАГСе ответили как смогли:
"Записи акта о рождении несовершеннолетних детей, где отцом указан гражданин Чугунов, не имеется. Точные причины отсутствия несовершеннолетних детей у вышеуказанного гражданина Чугунова неизвестны.
Возможные причины:
- Нетрадиционная сексуальная ориентация.
- Защищенные половые контакты.
- Отсутствие сексуального партнера.
- Так исторически сложилось.
- Импотенция.
- По воле Божьей.
- Медицинские противопоказания.
- Мама не разрешает".
Также сотрудники отдела ЗАГСа города Дзержинска посоветовали лично обратиться к гражданину Чугунову за более точной информацией.
Комментарии
Ой, спасибо за 5 секунд смеха работникам ЗАГСа!!!!
Вы спасли сегодняшний скучный день!!!
нормальный запрос, причиной отсутствия детей может быть смерть последних.
вам только поржать....
10.10.2019 18:07 Думаю, что в загсе отвечают на громадное количество похожих друг на друга запросов ежедневно... они-то там точно знают, какой запрос нормальный, а какой ненормальный.
Если у вас пропадет малолетний ребенок, которого возмозно украли и используют как сексуальную куклу, а похожего ребенка видели с неизвестным мужчиной, у которого до этого не наблюдалось детей, то, такие вопросы от дознавателя, странными не покажутся.. Думайте над чем смеяться..
Работники ЗАГСа просто красавы!!! Есть ещё дамы с чю... Да и пара гостей тоже в кавычках... Технарь с гостем от 19:06....Аллё... технарь, как был ты уродцем так и остался...