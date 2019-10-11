Путин рассказал, как ему сломали нос во время занятий боксом

Президент России Владимир Путин рассказал на встрече со спортсменами, что в молодости ему сломали нос во время занятий боксом, сообщает РЕН ТВ.
"Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось", – признался Путин.
Он отметил, что не стал обращаться к врачу с этой проблемой. Нос ему вправили, после чего он очень долго заживал.
Владимир Путин пообщался со спортсменами во время посещения выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы". Президенту на встрече подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Комментарии
Который нос сломал сейчас наверное скрывается?
Мне сломали нос, и все прекратилось
Хороший рецепт!
Мне сломали нос, и все прекратилось
Может еще попробовать раз так помогает?
Мне что-то сломали - и всё исчезло