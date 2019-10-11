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Умер Алексей Леонов, первый космонавт, который вышел в открытый космос

, ИА "Амител"
Он скончался после продолжительной болезни
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, Алексей Леонов скончался на 86-ом году жизни, сообщает "Интерфакс".

После продолжительной болезни он скончался в госпитале. 

Представитель Леонова сообщил, что космонавта похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище. 

18 марта 1965 года Алексей Леонов  с борта корабля "Восход-2" совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Леонов — дважды Герой Советского Союза. 

30 мая 2019 года о отпраздновал свое 85-летие. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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