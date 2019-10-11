Умер Алексей Леонов, первый космонавт, который вышел в открытый космос

Первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, Алексей Леонов скончался на 86-ом году жизни, сообщает "Интерфакс".
После продолжительной болезни он скончался в госпитале.
Представитель Леонова сообщил, что космонавта похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище.
18 марта 1965 года Алексей Леонов с борта корабля "Восход-2" совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Леонов — дважды Герой Советского Союза.
30 мая 2019 года о отпраздновал свое 85-летие.
Комментарии