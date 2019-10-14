Два Алтая вошли в последнюю двадцатку рейтинга регионов по вводу жилья

Алтайский край и Республика Алтай заняли места в последней двадцатке рейтинга по количеству введенного в эксплуатацию жилья, если рассматривать в пересчете на каждого жителя, сообщает РИА "Новости".
Согласно исследованию, Алтайский край занял 63-е место из 85. В регионе на каждого человека пришлось по 0,3 квадратного метра жилья – из введенных в эксплуатацию в период с июля 2018 года по июнь 2019 года.
Республика Алтай оказалась чуть выше – 62-е место. Здесь на каждого пришлось по 0,303 нового "квадрата".
Аналитики подсчитали и обеспеченность населения жильем. Они поделили общую площадь жилых помещений на количество жителей в каждом регионе. Получилось, что в Алтайском крае на человека приходится 24,3 квадратного метра, а в Республике Алтай – 21,1.
Лидерами в рейтинге стали Ленинградская и Московская области, где за указанный период введено 1,211 и 1,111 кв. м на человека соответственно, а по обеспеченности – 29 и 32,7 "квадрата".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Чукотке и в Магадане, где за 12 месяцев введено в эксплуатацию 0,024 и 0,025 кв. м на человека соответственно.
Стоит отметить, что в Алтайском крае норма ввода жилья составляет примерно 700 тыс. кв. метров. Однако ожидается, что она будет снижаться, и уже в этом году будет построено около 650 тыс. кв. метров. Это связано с двумя причинами – низкая платежеспособность населения и изменения в законодательстве. К примеру, сейчас строительная отрасль начинает работать по-новому с дольщиками и переходит на проектное финансирование. Кроме того, в Барнауле опять отмечается тренд на малогабаритные квартиры.
Комментарии
зачем эти глупые нормы? для чего на чукотке новое жилье? кто там хочет жить? Не слышал, чтобы люди мечтали о переезде на Чукотку или в солнечный Магадан
Эта формальная погоня за квадратами, развязывает застройщика и местным властям руки в части того что по факту строят. В Барнауле это привело к устаревшей многоэтажной спальной микрорайонной застройке. Главное отчитаться, а что понастроили, как, кому? Вообще никого не интересует.