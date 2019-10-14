"Железнодорожник" обманывал женщин в Барнауле и Бийске, чтобы съездить в Москву

Мужчина обманывал женщин, чтобы купить билеты в Москву / Фото: сибфоут.мвд.рф
В Новосибирске задержан мужчина, который представлялся железнодорожником, чтобы выманивать деньги у работниц станций РЖД, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.
Как рассказали в ведомстве, криминальная схема, основанная на внезапном звонке "коллегам", позволила подозреваемому из Забайкалья похитить в Алтайском крае почти 30 тыс. рублей.
Приводится и наглядный пример тому, как действовал мошенник: "Работнице железнодорожной станции Бийск позвонил мужчина, который назвался именем ее знакомого и коллеги. Злоумышленник убедился, что женщина не заподозрила обмана, и попросил выручить его в сложной финансовой ситуации. Требовалось 10 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела на банковскую карту звонившего".
Такую же схему задержанный вскоре провернул и с другой женщиной, работающей на станции в Барнауле. На этот раз ему удалось заполучить 17 тысяч.
Поняв, что стали жертвами мошенника, женщины обратились в полицию. Подозреваемым оказался 32-летний житель Забайкалья, успевший провести на свободе всего 23 дня после освобождения из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
Примечательно, что на полученные деньги подозреваемый приобрел билеты до Москвы, съездил в столицу и был задержан по дороге в Забайкалье.
Комментарии