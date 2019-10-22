Быстро и без боли: где избавят от "стыдливой" болезни

В древности эту болезнь называли haimorrhois, что дословно означает "кровотечение". Прошли тысячи лет, изменились средства диагностики и методы лечения проблемы, однако неизменным осталось одно – частота заболевания. Несмотря на определенные стереотипы, геморрой в равной степени может возникать как у мужчин, так и у женщин, многие из которых до сих пор стесняются обращаться к специалистам по столь деликатным вопросам. Между тем самолечение не только усугубляет проблему, но и приводит к осложнениям, в том числе опасным для жизни.

Почему люди боятся идти к врачу?

Большинство методик удаления геморроидального сплетения сопряжено с болью, независимо от того, какими инструментами выполняется удаление узлов. В любом случае послеоперационные раны могут быть болезненны для пациента. Пребывание на больничной койке составляет от семи до десяти дней. Поэтому многие предпочитают жить с проблемой геморроя, чем обратиться к врачу.

Теперь есть другой выбор. В центре проктологии и урологии "Медлайн" вот уже более трех лет успешно используют малоинвазивное удаление геморроя методом HAL-RAR* (трансанальная дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерометрии c процедурой мукопексии, или лифтинга слизистой). "Медлайн" – одна из немногих клиник Алтая, которая успешно использует данный метод для лечения геморроидальной болезни.

Процедура HAL-RAR: быстро, безболезненно, безопасно

В настоящее время HAL-RAR является наиболее эффективным и безопасным методом лечения геморроя. Уровень доказательности и степени рекомендации на основании классификации Оксфордского центра доказательной медицины составляет 1b (валидизирующее когортное исследование с качественным "золотым" стандартом).

Процедура HAL-RAR занимает в среднем 20-30 минут, и пациенты могут покинуть клинику через 6-8 часов. Большинство пациентов испытывают лишь незначительный болевой синдром и дискомфорт и, как правило, могут вернуться к трудовой деятельности уже через 1-2 дня.

Преимущества метода (HAL-RAR):

воздействие на причину заболевания: уменьшается патологический приток артериальный крови к геморроидальному узлу;

восстанавливаются анатомические взаимоотношения тканей вследствие фиксации внутренних геморроидальных узлов к мышечной стенке нижнеампулярного отдела прямой кишки швами;

улучшается венозный отток крови из внутренних геморроидальных узлов вследствие восстановления анатомических взаимоотношений;

отсутствие этапности лечения;

отсутствие ран в прямой кишке – болевой синдром после процедуры незначителен;

короткое время процедуры: время пребывания в клинике до 6-8 часов, возвращение к трудовой деятельности через 1-2 дня;

очень высокая эффективность метода во всем мире.

Уже тысячи жителей края успешно избавились от мучавшей их годами "стыдливой" болезни в центре урологии и проктологии "Медлайн" и вернулись к счастливой жизни без боли и стеснения.

Еще раз отметим, что затягивать и заниматься самолечением геморроя ни в коем случае нельзя: даже при едва уловимых сигналах болезни не ждите усугубления ситуации, а сразу отправляйтесь к врачу. При самолечении народными средствами и свечами геморрой может перейти в хроническую стадию, что лечится гораздо сложнее.

"Медлайн" всегда готов помочь людям, у которых возникли проблемы со здоровьем, вернуться к нормальной жизни без боли и дискомфорта. Забудьте о стеснении и не затягивайте поход за здоровьем!

Напомним, что в честь Дня пожилого человека только до конца октября 2019 года в центре урологии и проктологии "Медлайн" первичный прием для пенсионеров со скидкой 50% – всего 340 рублей! Звоните и записывайтесь на прием!

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*ХЭЛЛ-РАР – прим. ред.