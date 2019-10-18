Молдавия готова к поставкам российского газа в обход Украины

Соглашение "Газпрома" с "Молдовгазом" предусматривает возможность транзита российского газа в Молдавию в обход Украины. Об этом сообщил молдавский президент Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Он уточнил, что надежда на то, что газ пойдет по территории Украины сохраняется, но это не будет единственным из возможных путей доставки.
"Подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами", — констатировал Додон.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о достигнутом соглашении между его страной и Россией насчет поставок российского газа в 2020 году, которые будут осуществляться даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не придут к согласию по вопросам транзита топлива через украинскую территорию.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский наоборот заявил, что страна намерена полностью отказаться от закупки российского газа.
По его словам, Польша будет готова к такому шагу уже к концу 2022 года. Заменять российское сырье будут импортом из других стран.
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