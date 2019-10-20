В нескольких барнаульских поселках не было света, тепла и воды из-за ДТП

Грузовик практически снес электроопору / Фото: администрация Барнаула
В результате ДТП, которое произошло 20 октября в барнаульском поселке Лебяжье, возникли проблемы в нескольких пригородных поселках, сообщили в администрации Барнаула.
Электроопора была повреждена примерно в 15:10 часов дня: в нее въехал грузовик. По данным ресурсоснабжающих организаций, под отключение электроснабжения попали: 150 частных домов в селе Лебяжье и поселке Центральный, шесть многоквартирных домов на Опытной станции и там же котельная, которая обслуживает 23 частных и шесть многоквартирных домов.
Специалистами МУП "Энергетик" оперативно был запущен резервный генератор, который работает на циркуляции теплоносителя.
Также из-за аварии возникли проблемы в работе водонапорной башни, которая обслуживает около тысячи абонентов. "По состоянию на 17:00 все они с водой. Барнаульским Водоканалом подключен генератор для водоснабжения домов", — уточнили в администрации города.
На месте аварии работали две единицы техники и пять человек бригады Горэлектросети. Проводились работы по демонтажу поврежденной опоры и переключению проводов на соседние опоры.
В администрации города сообщили, что по состоянию на 17:45 электро- и водоснабжение было восстановлено. На месте происшествия присутствуют представители администрации Центрального района Барнаула.
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